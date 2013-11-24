А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 гру, 2021 11:09
KVV написав: Goodman написав:
Абанк подтянул ПО , не успел в кассе пополнить зеленую , как менеджер в зале знает твое имя отчество
Теж таке помітив, і не тільки в касі, термінал так само моніториться.
так уже давно такое , с месяц точно (отделение возле стадиона Динамо , Киев)
lamal
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Додано: Сер 22 гру, 2021 09:00
KVV написав: Goodman написав:
Абанк подтянул ПО , не успел в кассе пополнить зеленую , как менеджер в зале знает твое имя отчество
Теж таке помітив, і не тільки в касі, термінал так само моніториться.
отмена пролонгации то же мониторится звонком - зачем ? мы же хорошие
хуторянка
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Додано: Сер 22 гру, 2021 11:24
хуторянка написав:
отмена пролонгации то же мониторится звонком - зачем ? мы же хорошие
Це якраз не новина - вони так уже роками роблять. Але якщо відміняти вночі, то до ранку вони про це забувають і не дзвонять
klug
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Додано: Сер 22 гру, 2021 18:04
klug написав: хуторянка написав:
отмена пролонгации то же мониторится звонком - зачем ? мы же хорошие
Це якраз не новина - вони так уже роками роблять. Але якщо відміняти вночі, то до ранку вони про це забувають і не дзвонять
Сало перепрятать нужно ночью.
ruvex
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Додано: Чет 23 гру, 2021 12:05
ruvex
ОНО ТО ТАК ЕЖЕЛИ КОНЕШНО А ВДРУГ СЛУЧИСЬ ЧЕГО ВОТ ТЕБЕ И ПОЖАЛУЙСТА
при попытке перевода СЭП был сдал экзамен на профпригодность СБ банка
https://images.app.goo.gl/jMJYjLEFZGCheQ7n9
хуторянка
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Додано: Чет 23 гру, 2021 15:45
СБ не проходить тест на профпридатність уже в той момент, коли стверджує, що переказ між двома власними рахунками може бути шахрайським. А от іспит на якість веб-кам привату зазвичай у такій ситуації змушений проходити клієнт чи щось змінилося?
klug
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Додано: Чет 23 гру, 2021 21:43
Задолбали со своим доступом к экранному времени.И так сильно насторожили со своими 30% комисси в связи с чем отложил этот банк на десятую полку.Так тут ещё и это.Вообще раз в год пользоваться буду.Ну их нафиг, сильно резвые.Передавайте привет тому кто эти приколы попридумывал.
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