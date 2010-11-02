Flamingo написав:проще по р2р куда-нибудь перевести - заблокировать не должны
Если тянуть в другом банке по р2р с КДВ - будет меньше вероятность блока по сравнению с толканием, или без разницы?
Мне кажется к своей толкалке любой банк относится лояльнее чем к чужой тягалке. Все таки тут банк видит что это вы войдя в аппку инициируете операцию. В отличие от того когда банку прилетает запрос на списание от чужака. Но это теория - на практике я в последнее время тут только сэплю
Кто-то еще открывал карту єПідтримка в А-Банке? Я открыл карту вчера, сразу заказал зачисление зе-тысячи, и вскоре пришло сообщение о том, что мне дарят 50 грн за оформление карты. Прошло уже больше суток, но 50 грн ни на одну из карт еще не пришло.