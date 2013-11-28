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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 13 чер, 2019 20:37
Yuri_T
У меня АВДК прибыльная сделка.
Я пока не знаю. Прибыль самому расчитывать ? Брать цену сквиза отнимать цену покупки и высчитывать самому НДФЛ и ВС ?
Живите своим умом!
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Додано: Чет 13 чер, 2019 21:05
zzzzzz написав:Yuri_T
У меня АВДК прибыльная сделка.
Я пока не знаю. Прибыль самому расчитывать ? Брать цену сквиза отнимать цену покупки и высчитывать самому НДФЛ и ВС ?
Да
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Додано: Чет 13 чер, 2019 22:35
zzzzzz написав:Yuri_T
У меня АВДК прибыльная сделка.
Я пока не знаю. Прибыль самому расчитывать ? Брать цену сквиза отнимать цену покупки и высчитывать самому НДФЛ и ВС ?
что значит "я пока не знаю"?
авдей отсквизили в 2018, ты или включил в декларацию или не включил.
а так естественно, сам всё считаешь.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Чет 13 чер, 2019 22:47
Yuri_T написав: zzzzzz написав:Yuri_T
У меня АВДК прибыльная сделка.
Я пока не знаю. Прибыль самому расчитывать ? Брать цену сквиза отнимать цену покупки и высчитывать самому НДФЛ и ВС ?
что значит "я пока не знаю"?
авдей отсквизили в 2018, ты или включил в декларацию или не включил.
а так естественно, сам всё считаешь.
Я пропустил срок подачи декларации. Ну да, попал на штраф. Декларацию до сих пор не подал.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 05:54
zzzzzz написав: Yuri_T написав: zzzzzz написав:Yuri_T
У меня АВДК прибыльная сделка.
Я пока не знаю. Прибыль самому расчитывать ? Брать цену сквиза отнимать цену покупки и высчитывать самому НДФЛ и ВС ?
что значит "я пока не знаю"?
авдей отсквизили в 2018, ты или включил в декларацию или не включил.
а так естественно, сам всё считаешь.
Я пропустил срок подачи декларации. Ну да, попал на штраф. Декларацию до сих пор не подал.
ПУМБ не подавав данні в податкову. Барленко також. Як по іншим банкам, які проводили виплати з ескроу рахунків не знаю. Було б цікаво дізнатись,якщо хто має таку інформацію.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:42
GTS написав: Мечтательный бычок написав:
Колеги, давайте поділимось інфою по декларуванню доходів від сквізаутів.
Хто декларував, а хто не декларував в річній декларації за 2018 рік?
Дуже цікавить статистика )) !
А вы точно не инспектор ДФС?
Я точно бувший акціонер АВДК )).
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:43
Сквіз АВДК хтось декларував? Чи всі забили на це діло?
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:09
Мечтательный бычок
Я нет.
У меня и прибыль мелкая. в банке всего 7500 грн получил
Живите своим умом!
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Додано: Суб 15 чер, 2019 12:24
Народ привет! Смотрю вы ещё живы
Давно сюда не заглядывал. Как думаете стоит обращать внимание на украинский фондовый рынок сейчас или всё совсем плохо и бесперспективно?
пс: кто-нибудь торгует американский рынок?
криптовалюты?
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Додано: Суб 15 чер, 2019 23:12
Сквіз-аути не декларував, бо нікому нічого не продавав, лише розписався про отримання грошей в ПУМБі. Вважаю акції своїми, тимчасово окупованими.
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