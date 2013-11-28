Да какая разница. Вам как и Виталию (половинкину) нут нечего же делать...
З.Ы. Вот новость для любителей штатофонды...
НБУ вдвічі підвищує електронний ліміт для інвестицій фізосіб за кордон - до EUR100 тис. на рік
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 12 гру, 2019 14:54
Re: Идеи: портфель
Да какая разница. Вам как и Виталию (половинкину) нут нечего же делать...
З.Ы. Вот новость для любителей штатофонды...
НБУ вдвічі підвищує електронний ліміт для інвестицій фізосіб за кордон - до EUR100 тис. на рік
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:06
Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:38
Я не "зачислитель", я "констататор"
З.ы. хотя бы плюсонул, а то спасибо)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:39
З березня наступного року вимоги до обов’язкового резервування будуть відрізнятися залежно від валюти. Для резервів у гривні цей норматив буде знижено до нуля. Для резервів у іноземній валюті його буде підвищено до 10%. На нашу думку, це не лише сприятиме зниженню доларизації банківських вкладів, а й допоможе швидше здешевити гривневі кредитні ресурси для населення та бізнесу.
Кто что думает, у аваля ЧП будет расти на этом?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Суб 14 гру, 2019 01:38
Msich
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