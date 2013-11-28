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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2335233623372338

Почему у Вас нет акций Apple?

Идеи: портфель 3 5 38
У меня есть
5%
2
Дорого
34%
13
Не интересно
39%
15
Есть выход на Америку
5%
2
Позже куплю
8%
3
А так можно было?
8%
3
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:54

Re: Идеи: портфель

  lrs7719 написав:А что еще?

Да какая разница. Вам как и Виталию (половинкину) нут нечего же делать... :mrgreen:
З.Ы. Вот новость для любителей штатофонды...
НБУ вдвічі підвищує електронний ліміт для інвестицій фізосіб за кордон - до EUR100 тис. на рік
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/630058.html
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:06

  Investor_33 написав:
  lrs7719 написав:А что еще?

Да какая разница. Вам как и Виталию (половинкину) нут нечего же делать... :mrgreen:


Спасибо, что зачислили меня к уважаемому и серьёзному человеку.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:38

  lrs7719 написав:
  Investor_33 написав:
  lrs7719 написав:А что еще?

Да какая разница. Вам как и Виталию (половинкину) нут нечего же делать... :mrgreen:


Спасибо, что зачислили меня к уважаемому и серьёзному человеку.

Я не "зачислитель", я "констататор" :lol:
З.ы. хотя бы плюсонул, а то спасибо)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:39

З березня наступного року вимоги до обов’язкового резервування будуть відрізнятися залежно від валюти. Для резервів у гривні цей норматив буде знижено до нуля. Для резервів у іноземній валюті його буде підвищено до 10%. На нашу думку, це не лише сприятиме зниженню доларизації банківських вкладів, а й допоможе швидше здешевити гривневі кредитні ресурси для населення та бізнесу.

Кто что думает, у аваля ЧП будет расти на этом?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 01:38

Msich

https://lb.ua/economics/2019/12/13/4448 ... ktsiy.html
reestr
 
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