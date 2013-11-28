Ідеї: портфель

З одного боку, десь логічно, зважаючи на масштаби задач від КМ. Хай Корецького джерела характеризували передусім як кавника (бо з гендиректора заправок WOG він пішов 2018 з якимось негарним бекграундом: типу, звалив, коли в компанії почались серйозні проблеми), але вимагали як від кризового менеджера видобувного підприємства. «Уряд очікує від Корецького швидких результатів – нафтові компанії мають працювати на потреби армії, чого вони досі не робили»https://kg.ua/news/kolomoyskiy-rozlyuch ... fti-forbes.
Останнє обвинувачення негайно відбив попередній менеджмент «Укрнафти»: «Укрнафта» - не бізнес з продажу нафтопродуктів. «Основна діяльність - це видобуток нафти, яку за постановою продавали на аукціонах для подальшої переробки на єдиному підприємстві - ПАТ «Укртатнафта». Імпортом пального ми також не займались» https://www.nefterynok.info/novosti/-uk ... o-u-2022-rТобто, офіційна причина націоналізації «посипалась» негайно.
Тим більше, є багато публікацій, що «Укрнафта» і «Укртатнафта» все ж до націоналізації з власних запасів безоплатно відвантажили ЗСУ майже 5 000 т нафтопродуктів. Ці 3000 т уряд визначив як «ніщо» і вимагав крупних поставок. Тобто, з листопада мали з’являтись заяви Корецького і статистика щодо десятків тисяч тонн постачання нафтопродуктів ЗСУ. Нічого такого не було і нема – тобто, Корецький 4,5 місяці саботував основну задачу КМ щодо роботи націоналізованої «Укрнафти»?
В підсумку за оцінкою доступних матеріалів виходить, що державі конфіскація «Укрнафти» і «Укртатнафти» не дала нічого. І ЗСУ ця конфіскація теж не дала нічого. А в майбутньому ситуація принесе ще й проблеми, оскільки йдеться про тимчасове управління – після закінчення війни підприємство повернуть власникам. А ті, можна не сумніватися, судитимуться за всі свої збитки. І судитимуться вони з державою, а не з талановитим кавником Корецьким.
sansey написав:Є на продаж 500 акцій МХП по 170 грн/шт. Кому цікаво - пишіть.
ну Вы ж сами должны понять что не "Цікаво" Обосную! Лондон сег 3,5 дол. Покупай хоть 5 тыс шт одним ударом клавиши. если доллары на брокерском счету есть, то покупаем по 3,5х36,57= где-то 127! если денег нет , то покупаем в том же привате по 37,45 за дол. переводим на Кипр +2% =38,2, умножаем на цену акции т.е. 3,5$ итого 133 грн. Нах нужно 170???