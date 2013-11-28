Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 16 лип, 2024 19:40
fox767676 написав:
:(
раньше была топ-ветка
до встречи лет через 20 когда вырастет новое поколение заработавшее немного бабла.. это поколение уже не будет рассматривать фондовый рынок Украины как средство вложения инвестиций.
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vladislavlvov
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Додано: Вів 23 лип, 2024 16:33
vladislavlvov написав: fox767676 написав:
:(
раньше была топ-ветка
до встречи лет через 20 когда вырастет новое поколение заработавшее немного бабла.. это поколение уже не будет рассматривать фондовый рынок Украины как средство вложения инвестиций.
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Додано: Сер 24 лип, 2024 20:10
Эх..
хоть бы Сана с его инвестклиматом
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Додано: Чет 25 лип, 2024 14:05
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Додано: Чет 12 гру, 2024 16:56
Доброго дня, чи є бажаючи продати акції mhpc?
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viy
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Додано: Суб 28 гру, 2024 00:13
viy
Сказано ж: чекай 20 років тепер. Всі ушлі.
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Додано: Суб 28 гру, 2024 01:38
vladislavlvov написав: fox767676 написав:
:(
раньше была топ-ветка
до встречи лет через 20 когда вырастет новое поколение заработавшее немного бабла.. это поколение уже не будет рассматривать фондовый рынок Украины как средство вложения инвестиций.
вже є це нове покоління - кріптовложенці "ждущіє іксов" ))
а з нашим фондовим ринком така пєчалька, що мабуть відродження буде не при нашому житті...
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sergey_stasyuk555
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Додано: Суб 28 гру, 2024 02:30
sergey_stasyuk555 Вони чекають альтсезон) Крли всі альткоїни будуть рости і зароблять міліони) А на справді як тільки біткоін впаде весь крипто ринок рухне)
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fernancarbajal0
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Додано: Чет 02 січ, 2025 13:26
sergey_stasyuk555 написав:
вже є це нове покоління - кріптовложенці "ждущіє іксов" ))
а з нашим фондовим ринком така пєчалька, що мабуть відродження буде не при нашому житті...
Найцікавіше буде якщо BAVL виплатить дивіденди як половину чистого прибутку за 2024 рік. Одразу буде ліквідність на ринку.
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Denik
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Додано: Суб 04 січ, 2025 10:44
Denik написав: sergey_stasyuk555 написав:
вже є це нове покоління - кріптовложенці "ждущіє іксов" ))
а з нашим фондовим ринком така пєчалька, що мабуть відродження буде не при нашому житті...
Найцікавіше буде якщо BAVL виплатить дивіденди як половину чистого прибутку за 2024 рік. Одразу буде ліквідність на ринку.
А що зараз нема ліквідності ? Вона вся в облігаціях . Чи ви десь бачите котирування акцій , їх нема ні на покупку , ні на продаж .
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