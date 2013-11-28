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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2546254725482549

Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 1.9 5 48
Інвесторам дадуть фігу
52%
25
Акціонерам компенсують по ринку
17%
8
Віддадуть акції після закінчення війни
21%
10
Віддадуть назад через пару років
10%
5
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 21:58

Еріка Наймана занесли в список скамерів!

https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha ... riv/#tab-2

Пошук по слову hugs


-----------
https://www.nssmc.gov.ua/komisiia-onovy ... nvestoriv/

:mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 23:37

https://epravda.com.ua/finances/dopisav ... om-801830/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 11:27

Укрнафта

Цьогоріч на економічний форум в Давос Україна привезла конкретні проєкти, зазначила Свириденко. «Ми готові приватизувати Sense Bank, а також розглянути можливість продажу частки «Укрнафти», яка вкрай потребує модернізації», – зазначила урядовиця. Що стосується «Укрнафти», то обговорення лише розпочалось, уточнила вона.


https://forbes.ua/news/uryad-gotue-prod ... 2025-26555

1) а розрахуватися по дивідендам із акціонерами за рішенням судів укрнафта не планує?
2) а частку акцій які вилучили у приватних інвесторів коли планують повернути чи відшкодувати?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:21

  greenozon написав:https://epravda.com.ua/finances/dopisavsya-chomu-proyekt-finansista-erika-naymana-viznali-skamom-801830/


А де він зараз сам?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:11

DmitryZP Бл. за енну кількість років не заплатили жодної гривні дивідендів добровільно, забрали акції у акціонерів і тепер їх будуть продавати іноземним інвесторам, Це якийсь сюр, нема слів )
gaydamacha
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