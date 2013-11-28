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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2547254825492550

Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 1.9 5 48
Інвесторам дадуть фігу
52%
25
Акціонерам компенсують по ринку
17%
8
Віддадуть акції після закінчення війни
21%
10
Віддадуть назад через пару років
10%
5
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 02:08

  user412 написав:
  DmitryZP написав:хто в темі - якщо є рішення суду і з моменту рішення суду судовий виконавець не може вчинити дії щодо отримання коштів (дякувати шмигалям) можна подавати новий позов на індексацію суми боргу за час неможливості виконання судового рішення? щоб накинути інфляційні та пеню?

Розмірковував над цим. Чи не є доцільним подавати до суду, коли вдасться стягнути основну суму боргу, щоб двічі не вставати, до суду кілька разів не подавати і була відома кінцева дата розрахунку інфляційних та пені?
Ще добре було б об'єднати стягнення інфляційних та пені за 2018, 2020 та 2021))
За частину чистого прибутку за 2021 рік ще не подавали до суду? Я очікую як касація пройде по справі № 910/13331/23, якщо підсумкове рішення буде на користь позивачів буду подавати до суду.


Все вірно , так і треба діяти .
Сам так роблю .
Про обʼєднання подумаю теж 😊
reestr
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 18:30

Re: Ідеї: портфель

  user412 написав:За частину чистого прибутку за 2021 рік ще не подавали до суду? Я очікую як касація пройде по справі № 910/13331/23, якщо підсумкове рішення буде на користь позивачів буду подавати до суду.


Ні, я тільки за 2020 судився. А який тут крайній строк подавати позов?

А касація яким чином заважає подавати свій окремий позов? Там оскаржують рішення за 2021 рік? Бо я поки що читаю весь той ворох документів...
DmitryZP
 
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