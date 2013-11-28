Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 30 січ, 2025 02:08
user412 написав: DmitryZP написав:
хто в темі - якщо є рішення суду і з моменту рішення суду судовий виконавець не може вчинити дії щодо отримання коштів (дякувати шмигалям) можна подавати новий позов на індексацію суми боргу за час неможливості виконання судового рішення? щоб накинути інфляційні та пеню?
Розмірковував над цим. Чи не є доцільним подавати до суду, коли вдасться стягнути основну суму боргу, щоб двічі не вставати, до суду кілька разів не подавати і була відома кінцева дата розрахунку інфляційних та пені?
Ще добре було б об'єднати стягнення інфляційних та пені за 2018, 2020 та 2021))
За частину чистого прибутку за 2021 рік ще не подавали до суду? Я очікую як касація пройде по справі № 910/13331/23, якщо підсумкове рішення буде на користь позивачів буду подавати до суду.
Все вірно , так і треба діяти .
Сам так роблю .
Про обʼєднання подумаю теж 😊
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Додано: Пон 03 лют, 2025 18:30
user412 написав:
За частину чистого прибутку за 2021 рік ще не подавали до суду? Я очікую як касація пройде по справі № 910/13331/23, якщо підсумкове рішення буде на користь позивачів буду подавати до суду.
Ні, я тільки за 2020 судився. А який тут крайній строк подавати позов?
А касація яким чином заважає подавати свій окремий позов? Там оскаржують рішення за 2021 рік? Бо я поки що читаю весь той ворох документів...
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Додано: Вів 04 лют, 2025 21:46
DmitryZP написав: user412 написав:
За частину чистого прибутку за 2021 рік ще не подавали до суду? Я очікую як касація пройде по справі № 910/13331/23, якщо підсумкове рішення буде на користь позивачів буду подавати до суду.
Ні, я тільки за 2020 судився. А який тут крайній строк подавати позов?
А касація яким чином заважає подавати свій окремий позов? Там оскаржують рішення за 2021 рік? Бо я поки що читаю весь той ворох документів...
Я ще на рахунок питання щодо спливу позовного терміну не брав консультацію, але припускаю, що закінчується 1 липня 2025 року. У законі Про Державний бюджет України на 2022 рік йде мова про те, що товариства, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів, мають сплатити до 1 липня року, що настає за звітним, а загальний термін позовної давності три роки.
Якщо я помилився щодо спливу крайнього терміну, виправте будь ласка.
Касація, звісно, не заважає подавати до суду, але хочеться мати впевненість, що і за частину чистого прибутку 2021 суд стає на сторону позивачів.
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user412
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Додано: Сер 05 лют, 2025 15:47
user412
Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022 року № 2120-IX на період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану строки, визначені статтями 257-259, 362, 559, 681, 728, 786, 1293 Цивільного кодексу України, продовжуються на строк його дії.
До продовжених строків позовної давності віднесені:
• Загальна позовна давність тривалістю у три роки (ст. 257 ЦК України);
• Спеціальна позовна давність для окремих видів вимог (ст. 258 ЦК України);
• Зміна тривалості позовної давності, що збільшена за домовленістю сторін. (ст. 259 ЦК України).
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gaydamacha
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Додано: Суб 08 лют, 2025 19:06
gaydamacha якщо у травні не подовжать воєнний стан, а в липні скасують надзвичайний, чи можна буде подавати до суду по вимогам для яких минуло три роки?
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Додано: Пон 10 лют, 2025 00:44
user412 написав:gaydamacha
якщо у травні не подовжать воєнний стан, а в липні скасують надзвичайний, чи можна буде подавати до суду по вимогам для яких минуло три роки?
навіщо оці танці із бубном
як на мене потрібно подавати 2 окремі позови - один стосується донарахування пені та інфляційних за ті суми що вже визнані боргом, інший стосується частини чистого прибутку за 2021 рік. Я розумію що вийде трохи більше по сплаті судового збору, але перший позов взагалі без варіантів, я навіть не знаю що там має статися щоб суд відмовив бо укрнафта тупо користується неможливістю судових виконавців виконати рішення суду. Ну а другий звісно можна поспостерігати за касацією. Але як ви правильно зауважили є ризик пропустити строк позовної давності.
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DmitryZP
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Додано: Пон 10 лют, 2025 07:18
DmitryZP написав: user412 написав:gaydamacha
якщо у травні не подовжать воєнний стан, а в липні скасують надзвичайний, чи можна буде подавати до суду по вимогам для яких минуло три роки?
навіщо оці танці із бубном
як на мене потрібно подавати 2 окремі позови - один стосується донарахування пені та інфляційних за ті суми що вже визнані боргом, інший стосується частини чистого прибутку за 2021 рік. Я розумію що вийде трохи більше по сплаті судового збору, але перший позов взагалі без варіантів, я навіть не знаю що там має статися щоб суд відмовив бо укрнафта тупо користується неможливістю судових виконавців виконати рішення суду. Ну а другий звісно можна поспостерігати за касацією. Але як ви правильно зауважили є ризик пропустити строк позовної давності.
Звичайно два окремих. Так і планував.
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user412
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Додано: Пон 10 лют, 2025 07:26
Цікаво чи будуть знову оці танці з бубном про мирову угоду від Укрнафти коли почне відчуватись запах близького перемир'я
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user412
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Додано: Вів 11 лют, 2025 15:40
user412
Як без цього? Вже почались)
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