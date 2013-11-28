Поганенько( але історія продовжується: "Справу № 910/13331/23 у скасованих частинах передати на новий розгляд до Господарського суду міста Києва."
І що пропонують? Знову лише голі дивіденди та навіть без компенсації судових витрат?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 13 лют, 2025 14:14
Поганенько( але історія продовжується: "Справу № 910/13331/23 у скасованих частинах передати на новий розгляд до Господарського суду міста Києва."
І що пропонують? Знову лише голі дивіденди та навіть без компенсації судових витрат?
Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:00
Додано: Суб 15 лют, 2025 01:00
Re: Ідеї: портфель
Хотів продати рештки мотлоху типа атом, центр, і бабу валю заразом. Продав тільки Рябу, на все інше нема покупців.Універ попросив звертатися після війни. Так що трупік не ворушиться)
Додано: Чет 20 лют, 2025 19:50
Тільки НАСК Оранта кожні півроку проводить закриті додаткові емісії акцій з розмиттям частки акціонерів . Ярославський раніше не був помічений у цьому. Чорна мітка для інвесторів.
є щось з ім'ям чиї акції папери котируються або все стало сміття
Додано: Пон 24 лют, 2025 15:19
В пятницу, 21 февраля, на общем собрании ПАО «Укрнафта» за закрытыми дверями по инициативе наблюдательного совета планируется принятие решения об изменении его типа с публичного на частное и названия с ПАО на АО.
А ще й Трамп хоче, щоб із США розплатилися не лише рідкісноземельними металами, а й видобутком газу та нафти)
Додано: Вів 25 лют, 2025 22:37
*⚡️ Україна погодилася на угоду США про корисні копалини після того, як Вашингтон відмовився від найжорсткіших вимог,* — Financial Times.
Остаточна версія угоди, датована 24 лютого, передбачає створення фонду, до якого Україна буде вносити 50% доходів від «майбутньої монетизації» державних мінеральних ресурсів, включаючи нафту і газ, і супутню логістику. Фонд інвестував би в проєкти в Україні.
Він виключає мінеральні ресурси, які вже вносяться в українську державну скарбницю, тобто він не покриватиме поточну діяльність Нафтогазу чи Укрнафти, найбільших виробників газу та нафти в Україні.
Укрнафта у фонд внески робити не буде 😊
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