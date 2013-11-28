Хз, я про те що Укрнафту цей кейс на щастя оминає 😊
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Додано: Вів 25 лют, 2025 23:30
Додано: Сер 26 лют, 2025 02:55
reestr Тобто грабіж буде неповним: труси і дещицю на проїзд додому залишать.
Додано: Сер 26 лют, 2025 21:28
Розпочав господарський суд повторний розгляд справи.. подивимось як далі буде..
Додано: Сер 12 бер, 2025 11:20
Re: Ідеї: портфель
Згідно даних OPendatabot чистий прибуток УКРНАФТИ за 2024рік склав 20 907 295 000 ₴
Додано: Сер 12 бер, 2025 12:07
Додано: П'ят 14 бер, 2025 18:40
Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:18
user412
ще нічого по факту не підписано
і не опубліковано фінальні варіанти договору
тому я б не казав гоп
Додано: Сер 02 кві, 2025 10:31
За результатами 2024 року ЧИСТИЙ ПРИБУТОК складає 16,38 млрд грн.
Crowe Erfolg завершила незалежний міжнародний аудит Укрнафта.
Додано: Сер 02 кві, 2025 10:34
Вищий антикорупційний суд призначив на 16 квітня засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням сімох осіб у заволодінні понад 13,3 млрд грн ПАТ «Укрнафта».
Таке рішення 27 березня ухвалив ВАКС, повідомляє «Слово і діло».
«Призначити підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням (Олександра Шаля, Петра Звєрєва, Богдана Жука, Олександри Воловоденко, Людмили Кияниці, Наталії Керницької і Олексія Куща – ред.) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на 16 квітня 2025 року о 10:00 у приміщенні Вищого антикорупційного суду», – йдеться в рішенні.
Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру вісьмом особам у заволодінні понад 13,3 млрд грн. Серед підозрюваних є колишні менеджери напівдержавної «Укрнафти». За даними слідства, упродовж березня-серпня 2015 року ТОВ «Техтрейд Груп», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Галнафта», ТОВ «Торговий дім Прикарпаттянафтотрейд» і ТОВ «Котлас» були визнані переможцями на аукціонах з продажу нафти. ПАТ «Укрнафта» уклала з ними договори купівлі-продажу та здійснила постачання сировини на суму 10,7 млрд грн.
Згідно з постановою Кабінету міністрів, постачання нафти здійснюється лише після повної оплати замовником, тобто «Укрнафта» не мала законних підстав поставляти продукцію без отримання коштів у повному обсязі. Попри це, сировину було поставлено, перероблено на Кременчуцькому НПЗ, а виготовлені нафтопродукти реалізовано на АЗС по всій країні.
Крім того, у липні 2015 року «Укрнафта» уклала 52 договори купівлі нафтопродуктів з ТОВ «Котлас» із термінами постачання до кінця 2015 року, оплативши авансом їх вартість у сумі понад 2,57 млрд грн. Пізніше було укладено додаткові угоди, якими терміни поставки продовжили до кінця 2018 року. Однак, у підсумку «Укрнафта» нафтопродукти так і не отримала. Як встановили детективи, витрачені кошти були виведені за кордон на рахунки низки офшорних компаній. Частина договорів була визнана недійсними в межах господарського судочинства.
Таким чином, загальна сума майна та коштів, якими заволоділи, за двома епізодами становить понад 13,3 млрд грн.
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