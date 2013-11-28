Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 02 кві, 2025 11:14
gaydamacha написав:
Таким чином, загальна сума майна та коштів, якими заволоділи, за двома епізодами становить понад 13,3 млрд грн.
хто бенефіціар крадіжки?
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Додано: Сер 02 кві, 2025 12:04
greenozon
Тю. Теж мені секрет полишинеля.
Колома.
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