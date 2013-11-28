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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2550255125522553

Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 1.9 5 49
Інвесторам дадуть фігу
53%
26
Акціонерам компенсують по ринку
16%
8
Віддадуть акції після закінчення війни
20%
10
Віддадуть назад через пару років
10%
5
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 11:14

Re: Ідеї: портфель

  gaydamacha написав:Таким чином, загальна сума майна та коштів, якими заволоділи, за двома епізодами становить понад 13,3 млрд грн.


хто бенефіціар крадіжки?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 12:04

greenozon
Тю. Теж мені секрет полишинеля.
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Dimar
 
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