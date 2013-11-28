Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 01 тра, 2025 12:07
greenozon написав: user412
ще нічого по факту не підписано
і не опубліковано фінальні варіанти договору
тому я б не казав гоп
гоп
Підписали. Можна обговорювати те що підписали.
На перший погляд діючі підприємства, наприклад «Нафтогаз» та «Укрнафта», ця угода не зачіпає.
user412
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Додано: Чет 01 тра, 2025 12:35
user412 написав: greenozon написав: user412
ще нічого по факту не підписано
і не опубліковано фінальні варіанти договору
тому я б не казав гоп
гоп
Підписали. Можна обговорювати те що підписали.
На перший погляд діючі підприємства, наприклад «Нафтогаз» та «Укрнафта», ця угода не зачіпає.
цього замало
має бути ратифікація ВР
2) де є повний текст цієї маячні?
чому ми повинні як українці дізнаватись із закордонних ЗМІ що ж там зелене болото нам підготувало?
greenozon
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Додано: Чет 01 тра, 2025 12:45
Bobua написав: greenozon
Це і справді трошки не схоже на “грейт егейн...”
Але, з іншого боку -- а хіба правильно жити багатим життям в країні, яка сама навіть мавіки не робить (повним циклом від відеокамер-процесорів і до пропелерів).
А раптом війна?
Де купуватимуть?
У Китаю? А снаряди у Пакистану?
А якщо війна з Китаєм?
Справедливості заради щодо Європи — деякі компоненти для дронів вони таки випускають. Наприклад, у більшості дронів, навіть цілком вироблених у Китаї, у польотному контролері стоїть процесор STM32, і в драйвери двигунів їх теж часто пхають, а STMicroelectronics — це нідерландсько-швейцарська компанія. Складно сказати, де саме вироблені мікросхеми — на Тайвані чи в Європі, але ж і технології літографічні Європа теж має. Ті ж ASML — нідерландська компанія, світовий лідер у цій галузі.
user412
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Додано: Чет 01 тра, 2025 12:53
greenozon написав:
де є повний текст цієї маячні?
чому ми повинні як українці дізнаватись із закордонних ЗМІ що ж там зелене болото нам підготувало?
сам шукаю повний текст, поки що тільки обговорення у ЗМІ та прес-реліз Мінфіну штатівського
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0126
user412
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 09:14
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Додано: Суб 03 тра, 2025 11:00
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greenozon
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