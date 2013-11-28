|
|
Ідеї: портфель
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 22 лип, 2025 20:52
user412 написав:
Я очікую як касація пройде по справі № 910/13331/23, якщо підсумкове рішення буде на користь позивачів буду подавати до суду.
глянув щойно що там по цій справі - розгляд на 21.07.2025 (вчора)... тобто з постанови по касації (06.02.2025) вже прошло майже півроку... такими темпами ще півроку і можливо дізнаємось що там вирішить суд
-
DmitryZP
-
-
- Повідомлень: 4577
- З нами з: 04.11.11
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 830 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: SAndriy1
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|166
|199353
|