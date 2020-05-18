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Обслуговування в українських
страхових компаніях (гарне і погане)
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Оранта

Оранта
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 291292293294

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Оранта 2.1 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
45%
100
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
7%
15
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
11%
24
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2017 15:46

  Evg написав:Странно, больше года прошло и нет отзывов, неужели все ушли от Оранты?
))) Одне із двох: або верблюди у каравані повиздихали, або собаки що на них гавкали. Ну, верблюди на місці - лишень вчора перевіряв. А щодо собак, то як кажуть на Україні: "Хіба ревуть воли як ясла повні?"
Senai
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2017 15:37

Re: Оранта

Спасибо все за отклики. Ходил мой друг на днях в оранту –писал заявление на пересчет, говорит что люди адекватные, молодые ребята возрастом 30-35, какие-то моменты обговорили, вроде бы на словах пришли к пониманию, а как будет на самом деле – узнаем когда сделают донасчет. Но я ему советую пойти к юристу и получить консультацию, и чтоб сразу в суд, если сумма недостаточная будет, он у меня может в суд подать, главное тут время много не потерять. Смотрели мы с ним показатели Оранты по уровню выплат по ОСАГО- так у них рост с 37% до 45%, если смотреть на последние данные, неужели компания поняла и начала разворачиваться лицом к людям, ведь закон распространения волн (особенно негативных) никто не отменял.
Evg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:56

Можна сайт де страховики продають биті машини
007_scotti
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 10:02

  007_scotti написав:Можна сайт де страховики продають биті машини

закрытый аукцион
NoName CK
 
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