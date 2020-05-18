Додано: Суб 29 лип, 2017 15:37

Спасибо все за отклики. Ходил мой друг на днях в оранту –писал заявление на пересчет, говорит что люди адекватные, молодые ребята возрастом 30-35, какие-то моменты обговорили, вроде бы на словах пришли к пониманию, а как будет на самом деле – узнаем когда сделают донасчет. Но я ему советую пойти к юристу и получить консультацию, и чтоб сразу в суд, если сумма недостаточная будет, он у меня может в суд подать, главное тут время много не потерять. Смотрели мы с ним показатели Оранты по уровню выплат по ОСАГО- так у них рост с 37% до 45%, если смотреть на последние данные, неужели компания поняла и начала разворачиваться лицом к людям, ведь закон распространения волн (особенно негативных) никто не отменял.