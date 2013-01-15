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Народний рейтинг КУА України на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських КУА та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування та рівень довіри до КУА
Додано: Чет 25 бер, 2010 14:39
Предлагаю посмотреть на КУА хотя бы через месяц - тогда увидим более реальную картину, а не кому как повезло. Синком, конечно, перспективен, но я ожидаю от него немножко бОльшего.
Додано: Чет 25 бер, 2010 17:07
Да это так. даже глядя по сегодняшнему дню, можно сказать, что всё поворачивается довольно неожиданно. А у Синкома есть достаточно профессиональных ресурсов, чтобы выйти в топ.
Додано: Чет 03 бер, 2011 16:17
Изменено название темы на ТОВ КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
Eavex Asset Management
Додано: П'ят 11 бер, 2011 16:08
18 марта инвестиционная компания «Eavex Asset Management» совместно с «Южным Фондовым Магазином» проведёт семинар-встречу «Инвестиции с EAVEX»
18 марта 2011 года, в пятницу, инвестиционная компания «Eavex Asset Management» (ранее - «Синком Капитал») совместно с «Южным Фондовым Магазином» проведёт семинар-встречу «Инвестиции с EAVEX» в рамках Клуба Инвесторов.
Компанию представляет:
Директор департамента продаж и маркетинга Щербак Глеб
В 2011 году это первое мероприятие в Николаеве с приглашением одной из крупнейших инвестиционных компаний Украины!
Не упустите возможность поучаствовать в живой дискуссии и лично пообщаться с представителем компании о состоянии и перспективах фондового рынка.
Справка о компании.
Компания по управлению активами Eavex Asset Management основана в 2007 году с целью предоставления профессиональных услуг по управлению активами на украинском фондовом рынке. Основателями компании выступили Eavex Capital и швейцарская финансовая группа Accuro Group.
Eavex - это обновленный бренд одной из ведущих инвестиционных компаний Украины. Основанная в 1994 году как «Синком Капитал», компания стояла у истоков формирования фондового рынка в Украине. В 1996 году компания стала одним из первых членов Первой фондовой торговой системы (ПФТС), а в 2008 году – одним из основателей Украинской биржи. Eavex Capital входит в число крупнейших фондовых брокеров Украины.
Eavex Capital и Accuro Group сотрудничают на украинском фондовом рынке с 1997 года, когда был открыт Ukrainian Investment Fund, который привлекает деньги иностранных портфельных инвесторов в Украину. Фонд был признан самым прибыльным фондом в мире в 2004 году, согласно данных агентства Bloomberg.
Начало в 18.00
Адрес проведения:
Региональная торгово-промышленная палата Николаевской области
г. Николаев, ул. Потёмкинская, 41 конференц-зал
Запись по телефонам в Николаеве:
(0512) 58-31-81, (093) 348-58-32
Участие бесплатно - по предварительной регистрации.
Додано: Вів 07 чер, 2011 16:15
КУА “Eavex Asset Management” проведет семинар в Симферополе
10 июня 2011 года компания по управлению активами «EAVEX Asset Management» совместно с «Южным Фондовым Магазином» проведёт семинар-встречу в рамках Клуба Инвесторов.
Тема семинара:
«Инвестиционные Фонды. Европейские традиции инвестирования!»
Семинар будет ориентирован на частных инвесторов и консультантов фондового рынка. На встрече будут представлены перспективы и особенности инвестирования в Украине.
Воспользуйтесь возможностью пообщаться с инвестиционной компанией, которая занимает лидирующие места по доходности на фондовом рынке!
Адрес проведения: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 8, («Дом Профсоюзов»), ауд. №84, (второй этаж). Время проведения: 10.06.11 , с 15.00 до 17.00
Участие бесплатно, предварительная регистрация обязательна!
093-348-58-33 Анатолий Григорьевич
093-36-07-400, 0652-61-07-79 Светлана Дмитриевна
E-mail: simferopol@ufm.net.ua
Справки о компаниях:
Компания по управлению активами Eavex Asset Management основана в 2007 году при участии ведущей украинской инвестиционной компании Eavex Capital и швейцарской финансовой группы Accuro Group. Миссия компании состоит в предоставления профессиональных услуг по управлению активами на украинском фондовом рынке.
Eavex - это обновленный бренд одной из ведущих инвестиционных компаний Украины. Основанная в 1994 году, компания стояла у истоков фондового рынка в Украине. В 1996 году компания стала членом ассоциации ПФТС, а в 2008 году – соучредителем Украинской биржи. Eavex Capital входит перечень самых крупных фондовых брокеров в Украине.
Eavex Capital и Accuro Group сотрудничают на украинском фондовом рынке с 1997 года с момента открытия Ukrainian Investment Fund, который привлекает деньги иностранных портфельных инвесторов в Украину. Фонд был признан самым прибыльным фондом в мире в 2004 году среди фондов, зарегистрированных вне США, согласно данных агентства Bloomberg.
Для привлечения инвестиций украинских портфельных инвесторов КУА Eavex Asset Management открыла инвестиционные фонды «Гетьман» (2009г.) и «Софиевский» (2010г.)
Лицензия ГКЦБФР серия AГ №399286 от 30.09.2010г. на управление активами институциональных инвесторов
«Южный Фондовый Магазин» - региональная сеть популяризации и продвижения продуктов фондового рынка и негосударственного пенсионного обеспечения.
Офисы «Южного Фондового Магазина» работают по принципу «единого окна», где клиент может получить весь комплекс услуг от первичной бесплатной консультации до покупки или продажи ценной бумаги, либо подписанию пенсионного контракта.
Услуги:
- консультационное обслуживание по вопросам инвестирования и финансового планирования
- выход на украинский фондовый рынок (инвестиционные фонды, Интернет-трединг, брокерской обслуживание)
- консультации по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения
- оформление пенсионных контрактов участников негосударственных пенсионных фондов
- полное техническое сопровождение клиентов
Филиалы «Южного Фондового Магазина» работают в Николаеве, Одессе, Херсоне, Севастополе, Симферополе, Запорожье, Днепропетровске. Агенты - в Керчи, Ялте, Харькове, Первомайске (Николаевская обл.), Южноукраинске (Николаевская обл.).
Додано: Чет 04 сер, 2011 15:21
интернет-трейдинг ивэкса
Я изначально обратил внимание на аналитику Ивэкса - отличный качественный материал, у них действительно сильная аналитическая команда. Позже стал клиентом, очень нравится индивидуальное отношение)) а вообще приятно работать с умными людьми
Додано: Вів 15 січ, 2013 09:54
Re: Івекс Ессет Менеджмент
что то все положительные отзывы - сильно смахивают на заказные.
сегодня звонил в УкрСИб Ессет. Фонд закончился неделю назад, результаты: они мало того что обваливают стоимость акций «УкрСиб Индексный» своих фондов перед закрытием, так еще и остатки средств на счетах тупо не возвращают!
Додано: Суб 14 кві, 2018 21:15
Положительные отзывы написаны сотрудниками компании. Это факт. Кто нормальный будет писать положительные отзывы? И зачем? Чтобы чужая компания с очень узким видом деятельности привлекла себе клиентов за просто так?
Но конечно, сотрудники пишущие здесь об этом не задумываются и палятся.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Суб 14 кві, 2018 21:16
О как себя нахваливает? Вы бы доверили свои деньги такому лживому разгильдяю?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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