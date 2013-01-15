Івекс Ессет Менеджмент

Додано: П'ят 11 бер, 2011 16:08

18 марта инвестиционная компания «Eavex Asset Management» совместно с «Южным Фондовым Магазином» проведёт семинар-встречу «Инвестиции с EAVEX»



18 марта 2011 года, в пятницу, инвестиционная компания «Eavex Asset Management» (ранее - «Синком Капитал») совместно с «Южным Фондовым Магазином» проведёт семинар-встречу «Инвестиции с EAVEX» в рамках Клуба Инвесторов.



Компанию представляет:

Директор департамента продаж и маркетинга Щербак Глеб

В 2011 году это первое мероприятие в Николаеве с приглашением одной из крупнейших инвестиционных компаний Украины!

Не упустите возможность поучаствовать в живой дискуссии и лично пообщаться с представителем компании о состоянии и перспективах фондового рынка.



Справка о компании.

Компания по управлению активами Eavex Asset Management основана в 2007 году с целью предоставления профессиональных услуг по управлению активами на украинском фондовом рынке. Основателями компании выступили Eavex Capital и швейцарская финансовая группа Accuro Group.

Eavex - это обновленный бренд одной из ведущих инвестиционных компаний Украины. Основанная в 1994 году как «Синком Капитал», компания стояла у истоков формирования фондового рынка в Украине. В 1996 году компания стала одним из первых членов Первой фондовой торговой системы (ПФТС), а в 2008 году – одним из основателей Украинской биржи. Eavex Capital входит в число крупнейших фондовых брокеров Украины.

Eavex Capital и Accuro Group сотрудничают на украинском фондовом рынке с 1997 года, когда был открыт Ukrainian Investment Fund, который привлекает деньги иностранных портфельных инвесторов в Украину. Фонд был признан самым прибыльным фондом в мире в 2004 году, согласно данных агентства Bloomberg.



Начало в 18.00



Адрес проведения:

Региональная торгово-промышленная палата Николаевской области

г. Николаев, ул. Потёмкинская, 41 конференц-зал



Запись по телефонам в Николаеве:

(0512) 58-31-81, (093) 348-58-32

Участие бесплатно - по предварительной регистрации.