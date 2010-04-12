Премиум банкинг в Украине и за рубежом

Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:07

Итак. обещанный эскиз по опыту сотрудничества с Privane banking department румынской дочки Unicredit Bank.

Открывал счет в этом банке, предварительно промониторив предложения основных игроков на рынке соседних государств. Счет нужен был исключительно для регулярных перерводов в разных валютах, потому основным критерием для меня выступал размем комиссий за СВИФТ перевод. По совокупности основных параметров (относительная близость и доступность отделений, репутация учреждения, комиссии за обслуживание счета и прочее) остановил свой выбор на двух румынских дочках Уникредитбанк и Райфайзена.

Вопреки заявленной на официальном сайте информации, в ближайшем филиале румынского Райффайзена открыть счет мне, как иностранцу, отказались. Я подозреваю, что судя по растеренному виду менеджера, с которым я общался по этому поводу, банк эти счета открывает, тут вопрос все-таки в некомпетентности сотрудника, просто не имевшего опыта в вопросах обслуживания иностранных граждан.

Вторым по списку у меня был заявлен Уникредитбанк, и к моему удивлению, менеджер (молодой человек лет 27-30) на хорошем английском довольно быстро и толково обьяснил процедуру открытия счета и основные нюансы использования интернет-банкинга. Сама процедура документального оформления заняла от силы минут сорок, после чего молодой человек сказал, что запрос на открытия счета иностранному гражданину отрпавлен на головной офис и в течении суток должен прийти ответ. Разрешение на открытие счета пришло буквально часа через три, после чего мне выдали устройство для генерации пароля входа в интернет-банкинг. Что удивило и что я замечал потом в других европейских банковских учреждениях, кассирами (обычными кассирами в окошках) работают очень не молодые и даже пожилые мужики. Для меня, привыкшего к приятным разговорам с нашими девченками за кассовыми стойками, это было непривычно, но в Европах это довольно распространенная картина.

Но что до сих пор вспоминается с неприятным осадком, так это реакция главного манагера этого филиала, когда он подписывал документы на открытие счет. Увидив сумму, подлежащую внесению в кассу банка, он тупо на все отделение, не смотря в мою сторону, но достаточн громко для того, чтоб я услышал, дважды произнес на румынском, "Чертовый контрбандист! Бандит!"))) Видимо у наших соседей образ состоятельного украинца непременно ассоциируется с сигаретными контрабандистами и серыми барыгами...)))

Тогда я не стал жаловаться, но позже, общаясь со своим русскоговорящим менеджером из центрального офиса Прайватбанкинга, я упомянул про этот курьезный эпизод. Бедолага еще две недели после этого извинялся за своего коллегу, буквально умоляя меня подать официальную жалобу.

Ну то такое...

Вот такими, вкратце, были мои первые впечатления от знакомства с банковской системой наших соседей.

Позже, по совокупности депонированных средств и обьему трансакций, мне предложили перебранчеваться в Private офис центрального отделения этого банка, где я и обслуживался до недавнего времени. Но это уже другая история и не знаю, будет ли она интересна уважаемым форумчанам)

Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть. Мишель де Монтень