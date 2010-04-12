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Премиум банкинг в Украине и за рубежом
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 січ, 2020 15:05
Stringer
Можно, они для этого и созданны, но искать предпочитаю сам, а они больше как переводчик-посредник. Месенджеры просто не люблю, я динозавр, а так наверное можно.
В Дубае Самсуг Ноут в магазине цена намного дешевле чем у нас, полез в их местные интернет магазины на 80 у.е. дешевле чем в молле. Попросил позвонить в интернет-магазин и сделать доставку на адрес отеля, а ещё можно расчитаться картой, а ещё что бы доставщик сделал при мне с него звонок с эмиратской карты на эмиратский номер, типа проверить (активировать). Всё цивильно, приехали, привезли, с карманным терминалом, поулыбались, позвонили на стойку отеля))) - ну как я им это сам поясню?
Жена сейчас пользуется, вспоминает - смеётся какой муж хитрожопый хохол)))
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:01
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Меня консьерж выручал здорово пару раз. Последний случай, связанный с задержкой вылета рейса из Турции. Созвонился по вайберу с мастеркардовским консьержем и за 10 минут они перепронировали стыковочный рейс из Борисполя. Мелочь, а приятно))
На следующей неделе, если это будет интересно, выложу впечатления от общения и сотрудничества с бухарестским ВИП-подразделением Unicredit банка.
Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть. Мишель де Монтень
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de Montaigne
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:07
Итак. обещанный эскиз по опыту сотрудничества с Privane banking department румынской дочки Unicredit Bank.
Открывал счет в этом банке, предварительно промониторив предложения основных игроков на рынке соседних государств. Счет нужен был исключительно для регулярных перерводов в разных валютах, потому основным критерием для меня выступал размем комиссий за СВИФТ перевод. По совокупности основных параметров (относительная близость и доступность отделений, репутация учреждения, комиссии за обслуживание счета и прочее) остановил свой выбор на двух румынских дочках Уникредитбанк и Райфайзена.
Вопреки заявленной на официальном сайте информации, в ближайшем филиале румынского Райффайзена открыть счет мне, как иностранцу, отказались. Я подозреваю, что судя по растеренному виду менеджера, с которым я общался по этому поводу, банк эти счета открывает, тут вопрос все-таки в некомпетентности сотрудника, просто не имевшего опыта в вопросах обслуживания иностранных граждан.
Вторым по списку у меня был заявлен Уникредитбанк, и к моему удивлению, менеджер (молодой человек лет 27-30) на хорошем английском довольно быстро и толково обьяснил процедуру открытия счета и основные нюансы использования интернет-банкинга. Сама процедура документального оформления заняла от силы минут сорок, после чего молодой человек сказал, что запрос на открытия счета иностранному гражданину отрпавлен на головной офис и в течении суток должен прийти ответ. Разрешение на открытие счета пришло буквально часа через три, после чего мне выдали устройство для генерации пароля входа в интернет-банкинг. Что удивило и что я замечал потом в других европейских банковских учреждениях, кассирами (обычными кассирами в окошках) работают очень не молодые и даже пожилые мужики. Для меня, привыкшего к приятным разговорам с нашими девченками за кассовыми стойками, это было непривычно, но в Европах это довольно распространенная картина.
Но что до сих пор вспоминается с неприятным осадком, так это реакция главного манагера этого филиала, когда он подписывал документы на открытие счет. Увидив сумму, подлежащую внесению в кассу банка, он тупо на все отделение, не смотря в мою сторону, но достаточн громко для того, чтоб я услышал, дважды произнес на румынском, "Чертовый контрбандист! Бандит!"))) Видимо у наших соседей образ состоятельного украинца непременно ассоциируется с сигаретными контрабандистами и серыми барыгами...)))
Тогда я не стал жаловаться, но позже, общаясь со своим русскоговорящим менеджером из центрального офиса Прайватбанкинга, я упомянул про этот курьезный эпизод. Бедолага еще две недели после этого извинялся за своего коллегу, буквально умоляя меня подать официальную жалобу.
Ну то такое...
Вот такими, вкратце, были мои первые впечатления от знакомства с банковской системой наших соседей.
Позже, по совокупности депонированных средств и обьему трансакций, мне предложили перебранчеваться в Private офис центрального отделения этого банка, где я и обслуживался до недавнего времени. Но это уже другая история и не знаю, будет ли она интересна уважаемым форумчанам)
Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть. Мишель де Монтень
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de Montaigne
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