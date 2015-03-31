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АЛІКО АІГ Життя (ALICO
AIG Life) Metlife Alico

АЛІКО АІГ Життя (ALICO AIG Life) Metlife Alico
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 47484950

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

АЛІКО АІГ Життя (ALICO AIG Life) Metlife Alico 3.4 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
11
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
12
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
45%
55
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Нед 14 тра, 2017 22:37

  vromanz01 написав:Считаю, что компания Метлайф - это стоящее предложение как по долгосрочному накоплению капитала, так и страхованию!!
Группа в ВК - https://vk.com/metlife__starlife

Присоединяйтесь!!! И возьми ответственность за себя и свою семью, воспользовавшись ЗАЩИТОЙ, которой уже воспользовались более 100 миллионов клиентов по всему Миру.

Страхування - можливо, накопичення - категорично НІ.
manko74
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 тра, 2017 18:18

  manko74 написав:
  M-Audio написав:Я вот с 2012 года плачу здесь деньги, и простой расчёт показывает, что, складывая доллары под матрац, на сегодняшний день имел бы гривен гораздо больше, чем даже 100% выкупной стоимости на сегодня

Дивна Ви людина. Фактично визнаєте, що викидаєте гроші надаремно і продовжуєте їх викидати

Трохи не так. Я визнав, що в минулому була більш дохідна стратегія вкладання грошей, ніж ця компанія. Але як я можу стверждувати те саме про майбутнє? Навіть якщо так - ви про диверсифікацію чули? Чому б частину коштів не скерувати й таким чином? А що якщо банки полопаються, а матрац пограбують, і це - єдине що залишиться?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 тра, 2017 11:38

  M-Audio написав:
  manko74 написав:
  M-Audio написав:Я вот с 2012 года плачу здесь деньги, и простой расчёт показывает, что, складывая доллары под матрац, на сегодняшний день имел бы гривен гораздо больше, чем даже 100% выкупной стоимости на сегодня

Дивна Ви людина. Фактично визнаєте, що викидаєте гроші надаремно і продовжуєте їх викидати

Трохи не так. Я визнав, що в минулому була більш дохідна стратегія вкладання грошей, ніж ця компанія. Але як я можу стверждувати те саме про майбутнє? Навіть якщо так - ви про диверсифікацію чули? Чому б частину коштів не скерувати й таким чином? А що якщо банки полопаються, а матрац пограбують, і це - єдине що залишиться?

Наскільки розумію, Ви визнаєте, що дана стратегія збиткова (на сьогодні). І продовжуєте вкладати в збитковий актив (навіть якщо це назвати диверсифікацією).
manko74
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2017 21:51

маю власну програму "Золотий капітал" і ще оформив мамі. не разу не шкодую. хороша програма від надійної компанії.
konusbest2010
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:22

Страхують в компанії Метлайф декілька років, цивілка, дітей, себе.Коли стався страховий випадок з дітьми то замість обіцяних 2500-3000грн виплатили: перелом руки у дитини-250грн;перелом ноги у дитини -370грн.Ось так обманює Ощадбанк разом з цими шахраями Метлайф. Мені через 2 дні по 40км протягом 3 тижнів потрібно возити дитину до обласної лікарні на перев'язку,думав страховка покриє, але в Україні поки якось так.. шахраї що ще сказати.
serebrov_da
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