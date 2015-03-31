АЛІКО АІГ Життя (ALICO AIG Life) Metlife Alico

M-Audio написав:Я вот с 2012 года плачу здесь деньги, и простой расчёт показывает, что, складывая доллары под матрац, на сегодняшний день имел бы гривен гораздо больше, чем даже 100% выкупной стоимости на сегодня
Дивна Ви людина. Фактично визнаєте, що викидаєте гроші надаремно і продовжуєте їх викидати
Трохи не так. Я визнав, що в минулому була більш дохідна стратегія вкладання грошей, ніж ця компанія. Але як я можу стверждувати те саме про майбутнє? Навіть якщо так - ви про диверсифікацію чули? Чому б частину коштів не скерувати й таким чином? А що якщо банки полопаються, а матрац пограбують, і це - єдине що залишиться?
M-Audio написав:Я вот с 2012 года плачу здесь деньги, и простой расчёт показывает, что, складывая доллары под матрац, на сегодняшний день имел бы гривен гораздо больше, чем даже 100% выкупной стоимости на сегодня
Дивна Ви людина. Фактично визнаєте, що викидаєте гроші надаремно і продовжуєте їх викидати
Трохи не так. Я визнав, що в минулому була більш дохідна стратегія вкладання грошей, ніж ця компанія. Але як я можу стверждувати те саме про майбутнє? Навіть якщо так - ви про диверсифікацію чули? Чому б частину коштів не скерувати й таким чином? А що якщо банки полопаються, а матрац пограбують, і це - єдине що залишиться?
Наскільки розумію, Ви визнаєте, що дана стратегія збиткова (на сьогодні). І продовжуєте вкладати в збитковий актив (навіть якщо це назвати диверсифікацією).
Страхують в компанії Метлайф декілька років, цивілка, дітей, себе.Коли стався страховий випадок з дітьми то замість обіцяних 2500-3000грн виплатили: перелом руки у дитини-250грн;перелом ноги у дитини -370грн.Ось так обманює Ощадбанк разом з цими шахраями Метлайф. Мені через 2 дні по 40км протягом 3 тижнів потрібно возити дитину до обласної лікарні на перев'язку,думав страховка покриє, але в Україні поки якось так.. шахраї що ще сказати.