PIO Global (Сократ)

в 2008 году имел неосторожность в порядке эксперимента купить пять паев фонда "М&M". С тех пор реальная стоимость пая уменьшилась более чем в 10 раз, но это другая тема. Хранитель ЦП - фин. компания "Сократ", хранение, согласно приложению к договору, бесплатное.
В конце января фин. компания "Сократ" прислала, как и всем остальным, акт-счет на сумму 40 грн "за депозитарные услуги за декабрь 2011 года". В недоумении позвонил туда, мне сообщили, что плата за хранение введена с сентября 2011 года (?) и все владельцы паев были уведомлены заказным письмом (я ничего не получал). Теперь у меня перед ними есть задолженность (красивый ход), которую необходимо погасить.
Агент эмитента, он же продавец ЦП, теперь не Сократ, а компания ПИО Глобал (как я понял, переименованный осколок Сократа). Позвонил туда, там предложили перевести паи на бесплатное хранение в Конкорд. Расходы: уплатить "задолженность" Сократу + 80 грн ему же за списание ЦП со счета, 60 грн за открытие счета в Конкорде и перевод туда ЦП. Что самое неприятное - нужно тащиться в Сократ, а потом в ПИО Глобал.
По этой в высшей степени мерзкой ситуации есть вопросы:
1. Можно ли как - то бороться с Сократом? Фактически без уведомления, задним числом введена плата за хранение ЦП; есть ли законодательно определенный порядок действий для подобных случаев (обязательное уведомление другой стороны, время на расторжение договора и пр.)?
2. Стоит ли вообще связываться с переводом паев в Конкорд, учитывая то, что фонд M&M должен закрыться, емнип, в сентябре 2012 года? Если да, как оптимизировать эту операцию? Из-за 200-300 грн очень не хочется посещать еще раз этих мошенников.
Как человек в этой области неопытный, буду признателен за любой совет.
Провал «Премиум-фонд Энергия» на совісті не тільки ПИО Глобал, але і того що зараз називає себе “інвестиційна група «Сократ»”: від отриманого «Сократом» від інвесторів у 2008, в 2013 залишилось 3% в гривнях, або 1,5% в доларах. Втім, саме на совісті ПИО Глобал є те, що від СЧА на акцію в 149,66 грн до ліквідації (13.07.2012), після оної (12.03.2013) залишилось 37,76 грн., тобто разниця між розрахунковою та ринковою ліквідаційною вартістю акцій у них склала 4 рази!!! Седлачик (ПИО Глобал) це пояснив “закон обязывал показывать стоимость по последним сделкам» та неліквідністю акцій. Але казати правду в офіційних та публічних звітах ніхто не забороняв, а точніше навіть мораль зобов'язує. Пояснення колеги Седлачика, що вибити з емітентів (окрім групи Приват, яка неначебто пішла на зустріч) номінальну вартість акцій не вдалося через суди, бо “все были купленые» — повна єрєсь, бо перевести стрілки може і малюк (а запросити акціонерів на акцію під суд чи колективні звернення у комісію?). Винагороду у 3% “від середньої вартості чистих активів” вони отримували регулярно і мали її відпрацьовувати до рівня Стразбурзького і інших судів. Інші докази щонайменше непрофесіоналізму ПИО Глобал та Седлачика: 1. Затягли процедуру ліквідації по максимуму — 8 місяців (з 13.07.2012 — 12.03.2013) — їм 3% річних в процесі, а акціонерам — зрозуміло що, хоча мало хто очікував підвищення ліквідності/ціни акцій у 2013, окрім Седлачика. Так працюють профі? 2. За місяць перед зборами по затвердженню проміжного ліквідаційного балансу запросили ознайомитись з доками. Але за два дні жодного документу не було готово. 3. Команда ПИО Глобал на збори по ліквідаційному балансу запізнилися на пів-години, прийшли майже останніми (8 місяців готувалися!) - за це їм по пляшці мінералки, акціонерам - трагічні новини (акції впали в 26 разів від номіналу). Так працюють профі? 4. Седлачик на зборах по ліквідаційному балансу: "если поддержите предложения, в понеделник начнем перечислять деньги", але у вівторок запропонували прийти особисто у офіс щоб ще підписати договір про викуп акцій (доречі набраний 8 шрифтом, “для бабусь” мабуть!!!). Тобто він забув процедуру, чи збрехав. Так працюють профі? 5. З "огляду на погані рез-ти" “Енергії” та інших фондів ПІО продовжує займати одні з найдорожчих офісів у Києві. Так працюють профі? 6. Обіцянка Седлачика про розрахунки була брехнею двічі — те що мало початися 11.03.13, для мене відбулося більш ніж через місяць, після декількох візитів і зрештою письмової вимоги. Протягом місяця годували обіцянками (Женя, яка займалась “Енергією” в ПІО): 4.04 - “акції щойно надійшли,через2 дні перерахуємо”. 15.04 “акції надійшли5.04, сьогодні вам перерахували гроші, “Сократ бреше що акції списали 25.03”. Так працюють профі? 7. Коли здавав данні свого рахунку, Женя зауважила, що номер рахунку банку, чи щось таке, були зайвими. Потім 5 хвилин намагався її пояснити, якщо зайве, то не звертайте уваги, скористайтесь тим що треба. Так працюють профі? Тому, в порівнянні з збитковими в рази “Сінергіями” від Кінто або “Можливосями” від Фоїла, десятикратна втрата вартості акцій “Энергії” від ПИО інакше як абсолютного фіаско назвати може тільки хронічний оптиміст. Особливо якщо врахувати технічну некомпетентність ПИО, Седлачика та його виконавців. PS- на все сказане маю докази. Якщо хтось захоче захистити відсутню ділову репутацію, подумайте спершу.
3210pusk написав:Втім, саме на совісті ПИО Глобал є те, що від СЧА на акцію в 149,66 грн до ліквідації (13.07.2012), після оної (12.03.2013) залишилось 37,76 грн., тобто разниця між розрахунковою та ринковою ліквідаційною вартістю акцій у них склала 4 рази!!! Седлачик (ПИО Глобал) це пояснив “закон обязывал показывать стоимость по последним сделкам» та неліквідністю акцій. Але казати правду в офіційних та публічних звітах ніхто не забороняв, а точніше навіть мораль зобов'язує. Пояснення колеги Седлачика, що вибити з емітентів (окрім групи Приват, яка неначебто пішла на зустріч) номінальну вартість акцій не вдалося через суди, бо “все были купленые» — повна єрєсь, бо перевести стрілки може і малюк (а запросити акціонерів на акцію під суд чи колективні звернення у комісію?). Винагороду у 3% “від середньої вартості чистих активів” вони отримували регулярно і мали її відпрацьовувати до рівня Стразбурзького і інших судів.
И зачем Седлачек купил КУА ПИО в конце 2012 года с фондами, владеющими неликвидыми акциями ?
Люди, которые могут себе позволить рискнуть даже 1000 грн. по среднестатистическим меркам нашего народа не должны быть лохами. Либо хорошо вешают лапшу на уши, либо народ совсем уже поверил в манну небесную.
Да, Пиоглобал не устает радовать: мало того, что стоимость акции «Премиум-фонд Металлургия-Машиностроение» упала с 1000 грн. до 51,51 , так они еще умудрились при закрытии фонда депонировать средства для выплат акционерам в CityCommerseBank-е где на текущий момент введен куратор от НБУ и все операции заморожены. Ура Пиоглобал!