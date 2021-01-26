PIO Global (Сократ)

Додано: Нед 21 кві, 2013 16:42

Провал «Премиум-фонд Энергия» на совісті не тільки ПИО Глобал, але і того що зараз називає себе “інвестиційна група «Сократ»”: від отриманого «Сократом» від інвесторів у 2008, в 2013 залишилось 3% в гривнях, або 1,5% в доларах.

Втім, саме на совісті ПИО Глобал є те, що від СЧА на акцію в 149,66 грн до ліквідації (13.07.2012), після оної (12.03.2013) залишилось 37,76 грн., тобто разниця між розрахунковою та ринковою ліквідаційною вартістю акцій у них склала 4 рази!!!

Седлачик (ПИО Глобал) це пояснив “закон обязывал показывать стоимость по последним сделкам» та неліквідністю акцій. Але казати правду в офіційних та публічних звітах ніхто не забороняв, а точніше навіть мораль зобов'язує. Пояснення колеги Седлачика, що вибити з емітентів (окрім групи Приват, яка неначебто пішла на зустріч) номінальну вартість акцій не вдалося через суди, бо “все были купленые» — повна єрєсь, бо перевести стрілки може і малюк (а запросити акціонерів на акцію під суд чи колективні звернення у комісію?). Винагороду у 3% “від середньої вартості чистих активів” вони отримували регулярно і мали її відпрацьовувати до рівня Стразбурзького і інших судів.

Інші докази щонайменше непрофесіоналізму ПИО Глобал та Седлачика:

1. Затягли процедуру ліквідації по максимуму — 8 місяців (з 13.07.2012 — 12.03.2013) — їм 3% річних в процесі, а акціонерам — зрозуміло що, хоча мало хто очікував підвищення ліквідності/ціни акцій у 2013, окрім Седлачика. Так працюють профі?

2. За місяць перед зборами по затвердженню проміжного ліквідаційного балансу запросили ознайомитись з доками. Але за два дні жодного документу не було готово.

3. Команда ПИО Глобал на збори по ліквідаційному балансу запізнилися на пів-години, прийшли майже останніми (8 місяців готувалися!) - за це їм по пляшці мінералки, акціонерам - трагічні новини (акції впали в 26 разів від номіналу). Так працюють профі?

4. Седлачик на зборах по ліквідаційному балансу: "если поддержите предложения, в понеделник начнем перечислять деньги", але у вівторок запропонували прийти особисто у офіс щоб ще підписати договір про викуп акцій (доречі набраний 8 шрифтом, “для бабусь” мабуть!!!). Тобто він забув процедуру, чи збрехав. Так працюють профі?

5. З "огляду на погані рез-ти" “Енергії” та інших фондів ПІО продовжує займати одні з найдорожчих офісів у Києві. Так працюють профі?

6. Обіцянка Седлачика про розрахунки була брехнею двічі — те що мало початися 11.03.13, для мене відбулося більш ніж через місяць, після декількох візитів і зрештою письмової вимоги. Протягом місяця годували обіцянками (Женя, яка займалась “Енергією” в ПІО): 4.04 - “акції щойно надійшли,через2 дні перерахуємо”. 15.04 “акції надійшли5.04, сьогодні вам перерахували гроші, “Сократ бреше що акції списали 25.03”. Так працюють профі?

7. Коли здавав данні свого рахунку, Женя зауважила, що номер рахунку банку, чи щось таке, були зайвими. Потім 5 хвилин намагався її пояснити, якщо зайве, то не звертайте уваги, скористайтесь тим що треба. Так працюють профі?

Тому, в порівнянні з збитковими в рази “Сінергіями” від Кінто або “Можливосями” від Фоїла, десятикратна втрата вартості акцій “Энергії” від ПИО інакше як абсолютного фіаско назвати може тільки хронічний оптиміст. Особливо якщо врахувати технічну некомпетентність ПИО, Седлачика та його виконавців.

PS- на все сказане маю докази. Якщо хтось захоче захистити відсутню ділову репутацію, подумайте спершу.