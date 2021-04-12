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PIO Global (Сократ)

PIO Global (Сократ)
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Усе, що стосується інститутів спільного інвестування: Пайові, корпоративні та внутрішні інвестиційні фонди. Довірче управління активами через інвестиційну компанію або ПІФ.
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 15:43

Чтобы не верить разным басням, то необходимо заниматься самообразованием, например почитайте https://investprofit.info/ каким должен быть настоящий инвестор.
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