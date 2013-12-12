Получаем дивиденды

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 03 лис, 2021 17:30
CEEN дивиденды за 2018 год
Срок выплаты до 30 октября 2021 года. Пока тихо денег нет.
Додано: Сер 03 лис, 2021 20:18
Додано: Вів 09 лис, 2021 23:38
Додано: Нед 14 лис, 2021 19:30
CEEN, UNAF
Звонил на 2 вышеуказанные компании. Интересовался выплатами дивидендов.
1. CEEN. Сроки выплаты дивов за 2018 год закончились 30.10. Ответ: "Да, мы знаем, просто денег нет". Когда будут - неизвестно.
Вспоминается анекдот. Приходит мужик на базар, а там грузин картошку продает по 200 баксов за кило. Диалог:
- Почему так дорого?
- Деньги очень нужны.
Постскриптум. Риторический. А если бы я не заплатил налоги вовремя государству, потому что "денег нет". Как думаете, прокатило бы?
2. UNAF. За 2020 год.
В свете очень дивного решения собрания акционеров, они обратились за юридической консультацией и ждут отмашки. Какая она будет, я уже понял. Надо готовиться к судам.
Додано: Нед 14 лис, 2021 21:40
А за 2018 не интересовались?
За 2020 нафтогазу тоже пока не выплатили? То есть пока проигнорили решение кабмина и чего-то ждут?
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