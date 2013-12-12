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Получаем дивиденды

Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 173174175176
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 17:30

CEEN дивиденды за 2018 год

Срок выплаты до 30 октября 2021 года. Пока тихо денег нет.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:18

  UX-2019 написав:
  DmitryZP написав:Что там по ТАТМ есть у кого то новости?

Имеется решение суда, которое заблокировало процесс выплаты дивидендов.На данный момент оно не отменено, поэтому выплата пока невозможна.
vad12
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 10:52

Не слышно по дивидендам от Укрнафты? Кому-нибудь зашли?
user412
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 23:38

  user412 написав:Не слышно по дивидендам от Укрнафты? Кому-нибудь зашли?

Приєднуюсь до запитання.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 19:30

CEEN, UNAF

Звонил на 2 вышеуказанные компании. Интересовался выплатами дивидендов.

1. CEEN. Сроки выплаты дивов за 2018 год закончились 30.10. Ответ: "Да, мы знаем, просто денег нет". Когда будут - неизвестно.
Вспоминается анекдот. Приходит мужик на базар, а там грузин картошку продает по 200 баксов за кило. Диалог:
- Почему так дорого?
- Деньги очень нужны.

Постскриптум. Риторический. А если бы я не заплатил налоги вовремя государству, потому что "денег нет". Как думаете, прокатило бы? :evil:

2. UNAF. За 2020 год.
В свете очень дивного решения собрания акционеров, они обратились за юридической консультацией и ждут отмашки. Какая она будет, я уже понял. Надо готовиться к судам.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 21:40

  Dimar написав:Звонил на 2 вышеуказанные компании. Интересовался выплатами дивидендов.

2. UNAF. За 2020 год.
В свете очень дивного решения собрания акционеров, они обратились за юридической консультацией и ждут отмашки. Какая она будет, я уже понял. Надо готовиться к судам.


А за 2018 не интересовались?

За 2020 нафтогазу тоже пока не выплатили? То есть пока проигнорили решение кабмина и чего-то ждут?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 01:08

DmitryZP
Стосовно вашого питання UNAF.
Справу, про яку писав раніше передано до апеляційного суду. Нове рішення буде не раніше початку 2022 року. Тому, ні за 2018 , ні за 2020 рік ніхто нічого ще не отримав, включаючи державу через опосередковане володіння Нафтогазу. Можливо, рішення Загальних зборів 30.11 та 23.12.2021р. зможуть якимось чином вплинути на ситуацію і прискорити виплату незважаючи на невирішенність через подану ДПС апеляцію :roll:
paolot
 
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