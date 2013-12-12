Получаем дивиденды

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Додано: Сер 03 лис, 2021 17:30
CEEN дивиденды за 2018 год
Срок выплаты до 30 октября 2021 года. Пока тихо денег нет.
Додано: Сер 03 лис, 2021 20:18
Додано: Вів 09 лис, 2021 23:38
Додано: Нед 14 лис, 2021 19:30
CEEN, UNAF
Звонил на 2 вышеуказанные компании. Интересовался выплатами дивидендов.
1. CEEN. Сроки выплаты дивов за 2018 год закончились 30.10. Ответ: "Да, мы знаем, просто денег нет". Когда будут - неизвестно.
Вспоминается анекдот. Приходит мужик на базар, а там грузин картошку продает по 200 баксов за кило. Диалог:
- Почему так дорого?
- Деньги очень нужны.
Постскриптум. Риторический. А если бы я не заплатил налоги вовремя государству, потому что "денег нет". Как думаете, прокатило бы?
2. UNAF. За 2020 год.
В свете очень дивного решения собрания акционеров, они обратились за юридической консультацией и ждут отмашки. Какая она будет, я уже понял. Надо готовиться к судам.
Додано: Нед 14 лис, 2021 21:40
А за 2018 не интересовались?
За 2020 нафтогазу тоже пока не выплатили? То есть пока проигнорили решение кабмина и чего-то ждут?
Додано: Чет 18 лис, 2021 01:08
DmitryZP
Стосовно вашого питання UNAF.
Справу, про яку писав раніше передано до апеляційного суду. Нове рішення буде не раніше початку 2022 року. Тому, ні за 2018 , ні за 2020 рік ніхто нічого ще не отримав, включаючи державу через опосередковане володіння Нафтогазу. Можливо, рішення Загальних зборів 30.11 та 23.12.2021р. зможуть якимось чином вплинути на ситуацію і прискорити виплату незважаючи на невирішенність через подану ДПС апеляцію
Додано: Чет 18 лис, 2021 08:43
paolot тогда странно почему налоги с дивидендов уже заплатили? в прошлый раз было так же - дивов не было (получал через суд), а в налоговой светилась строка о том что я получил от укрнафты доход и сколько было уплачено налогов с этого виртуального дохода. Сейчас у меня в кабинете платника податкiв видна строка о начислении дохода от Укрнафты и оплате с этой суммы налога 5% (дивиденды за 2018) - в июне 2021
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