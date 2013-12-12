Получаем дивиденды

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 23 гру, 2021 18:40
Могу предположить, что перечислили всем, у кого открыты счета в ДУ. У Укрнафты очень много акционеров (всего больше 1% акций), кто не открыл счета
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San
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Додано: Чет 23 гру, 2021 18:42
Другой вопрос: кто-то кроме тех, кто напрямую владеет гдр, получил дивы по МХП? Кто в Украине акциями владеет? Через Дракона там или ФФ? Выплаты 10 декабря, уже 23 дек. Что мешает?
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San
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Додано: Чет 23 гру, 2021 18:44
San написав:
Другой вопрос: кто-то кроме тех, кто напрямую владеет гдр, получил дивы по МХП? Кто в Украине акциями владеет? Через Дракона там или ФФ? Выплаты 10 декабря, уже 23 дек. Что мешает?
Я через Универ еще не получил.
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sansey
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Додано: Чет 23 гру, 2021 18:51
sansey написав: San написав:
Другой вопрос: кто-то кроме тех, кто напрямую владеет гдр, получил дивы по МХП? Кто в Украине акциями владеет? Через Дракона там или ФФ? Выплаты 10 декабря, уже 23 дек. Что мешает?
Я через Универ еще не получил.
я тоже через них, поэтому и спрашиваю, это всеукраинская тема? что у Драконовых клиентов?
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San
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Додано: Чет 23 гру, 2021 19:27
San Драгон пока не переслал.
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Yuri_Z
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Додано: Чет 23 гру, 2021 20:29
San написав:
Другой вопрос: кто-то кроме тех, кто напрямую владеет гдр, получил дивы по МХП? Кто в Украине акциями владеет? Через Дракона там или ФФ? Выплаты 10 декабря, уже 23 дек. Что мешает?
Вопрос что мешает- скорее всего наша депозитарная система. Може где и бюракратия. х.з. Деньги летят с Кипра все-таки.
По МХП мне майские где-то через месяц зашли, я тогда и брокера напрягал... Эти через 5 дней, все четко.
Вот скажу по акциям Шелл( у меня не гдр, именно акции в фунтах на ЛСЕ). от них дивы долго идут, 2-3 недели.
Америка у Фридома вообще залетает на следующий день!
Вот там как часы!
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VitaliyN
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Додано: Чет 23 гру, 2021 23:00
San написав:
Другой вопрос: кто-то кроме тех, кто напрямую владеет гдр, получил дивы по МХП? Кто в Украине акциями владеет? Через Дракона там или ФФ? Выплаты 10 декабря, уже 23 дек. Что мешает?
ФФУ еще не перечислил. А что такое ГДР?
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vad12
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