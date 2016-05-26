RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
Місто Банк

Місто Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 105106107108
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 09:34

С 31 мая идет обслуживание второй и третей очереди кредиторов. Дойдет ли до четвертой?
Nona9
 
Повідомлень: 202
З нами з: 02.02.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:49

https://www.fg.gov.ua/articles/50473-vi ... i-200.html
Nona9
 
Повідомлень: 202
З нами з: 02.02.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 105106107108
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Земельний Капiтал 1 ... 79, 80, 81
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:32
807 191156
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 вер, 2021 10:03
Sergion
ВТБ Банк БАНКРУТ 1 ... 1748, 1749, 1750
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
17493 3347806
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 вер, 2021 13:47
VitaliyN
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4845, 4846, 4847
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48465 24852437
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 сер, 2021 18:22
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18431)
28.09.2021 14:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.