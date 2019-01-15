vikpik спасибо за предложение, но публикация подобного сообщения позволит спамерам (отправляющим спам в ЛС) быстро обойти эту скрытую защиту.
С ув.
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Опис і огляд всіх сервісів порталу Finance.UA - FINANCE.UA агрегатор фінансової та економічної інформації з відкритим доступом для широкого кола користувачів. Дякуємо Вам за відвідування сайту FINANCE.UA
Нижче наведено кілька порад, які дозволять зробити відвідування сайту більш легким
Додано: Вів 18 бер, 2014 09:57
vikpik спасибо за предложение, но публикация подобного сообщения позволит спамерам (отправляющим спам в ЛС) быстро обойти эту скрытую защиту.
С ув.
Додано: П'ят 07 жов, 2016 17:37
Re: FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 жов, 2016 20:53
rufius и Вам спасибо за отзыв.
С ув.
Но это мы обсуждаем здесь Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
Додано: Сер 14 лют, 2018 15:29
Модератор
Добрый день!А какой порог собщений , чтобы можно было написать личное сообщение ?
Додано: Сер 14 лют, 2018 15:40
tevrok2018 Порога повідомлень Ви зможете досягти після 10 і більше повідомлень на форумі.
З повагою, Ірина
Додано: Вів 27 лют, 2018 10:47
Добрый день! Как включить старую версию сайта? А то справа вверху кнопка не переключает.
Спасибо на всякий случай
Додано: Вів 27 лют, 2018 11:03
PV Доброго дня !
Спробуйте тут -
З пов.Ірина
Додано: Вів 27 лют, 2018 11:41
Ірина_
Спасибо, но эта штука включает только старую версию форума (и то тне самую старую).
Дизайн самого сайта не переключается (только убирает вверху раздел "финансовый супермаркет").
Эврика!
Работает кнопка справа внизу (старый дизайн главной).
А та что справа вверху (старая версия) таки не работает.
Всем спасибо!
Додано: Вів 15 січ, 2019 19:21
3.9. На форумі заборонено розміщення неправдивої, неперевіреної, основаної на чутках інформації без явного наголошення що така інформація є недостовірною
Вопрос к модераторам.
Прокомментируйте,пожалуйста, правдивость этих утверждений
В игноре Kart, Sommer
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