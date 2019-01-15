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Опис і огляд всіх сервісів порталу Finance.UA - FINANCE.UA агрегатор фінансової та економічної інформації з відкритим доступом для широкого кола користувачів. Дякуємо Вам за відвідування сайту FINANCE.UA
Нижче наведено кілька порад, які дозволять зробити відвідування сайту більш легким
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2014 09:57

vikpik спасибо за предложение, но публикация подобного сообщения позволит спамерам (отправляющим спам в ЛС) быстро обойти эту скрытую защиту.

С ув.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2016 17:37

Re: FINANCE.UA

Зображення

Восстановлен быстрый переход по банкам. Очень удобно, спасибо.
rufius
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34

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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2016 20:53

rufius и Вам спасибо за отзыв.

С ув.

Но это мы обсуждаем здесь Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 15:29

Модератор
Добрый день!А какой порог собщений , чтобы можно было написать личное сообщение ?
tevrok2018
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 15:40

tevrok2018 Порога повідомлень Ви зможете досягти після 10 і більше повідомлень на форумі.

З повагою, Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 10:47

Добрый день! Как включить старую версию сайта? А то справа вверху кнопка не переключает.
Спасибо на всякий случай :)
PV
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 11:03

PV Доброго дня !
Спробуйте тут - https://clip2net.com/s/3SekSYo

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 11:41

Ірина_
Спасибо, но эта штука включает только старую версию форума (и то тне самую старую).
Дизайн самого сайта не переключается (только убирает вверху раздел "финансовый супермаркет").
Эврика!
Работает кнопка справа внизу (старый дизайн главной).
А та что справа вверху (старая версия) таки не работает.
Всем спасибо!
PV
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 19:21

3.9. На форумі заборонено розміщення неправдивої, неперевіреної, основаної на чутках інформації без явного наголошення що така інформація є недостовірною

  akurt написав:Это радость: своими домыслами и выстрелами из лука мимо цели, повышает статус этой ветки, держит её в ТОПе, чем увеличивает мои прибыли за трафик.Как говорит народная мудрость: "Глупый киснет, а умный все промыслит".
Деньги регулярно приходят на карту Приватбанка - вчера именно ею расплатился за приятный обед (72 лиры или примерно 360 гривен)


  akurt написав:Мухи-Дрозофиллы кружат... жужжат...
Это хорошо, как говорит наш горе-специалист-безхатченко Frant: "Чем больше жужжат - тем akurt больше бабла получит!"
И это правда: на карту Приватбанка опять капнули деньги за трафик на форуме:


Вопрос к модераторам.
Прокомментируйте,пожалуйста, правдивость этих утверждений
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 07:44

shapo це абсолютні фантазії автора :D

З пов.Ірина
Ірина_
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