Форуми
/
Портал Finance.UA:
підтримка, події, новини
/
Конкурси на Finance.UA
/
Форумчани року 2025

Форумчани року 2025
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 12:42

Re: Форумчани року 2025

За 29.09.2025 - 05.10.2025
Amethyst - найбільша кількість +1
rjkz - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Hotab - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
Amethyst
WallNutPen
rjkz
dimo_0n
akurt
Кащей
Hennady
Господар Вельзевула
Ой+
Hotab

Топ-10 по другому пункту:
rjkz Повідомлення
Hennady Повідомлення
Кащей Повідомлення
BIGor Повідомлення
serg1974 Повідомлення
Water Повідомлення
dimo_0n Повідомлення
The_Rebel Повідомлення
Shaman Повідомлення
Damien Повідомлення

Топ по третьому пункту:
Hotab
Amethyst
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 10:55

Re: Форумчани року 2025

За 06.10.2025 - 12.10.2025
Hotab - найбільша кількість +1
orest - повідомлення з найбільшою кількістю +1

Топ-10 по першому пункту:
Hotab
rjkz
Сибарит
UA
Navegantes
fox767676
Faceless
Бетон
orest
moveton

Топ-10 по другому пункту:
orest Повідомлення
UA Повідомлення
Ferlakur Повідомлення
Hotab Повідомлення
hxbbgaf Повідомлення
rjkz Повідомлення
ramzes4 Повідомлення
phantom_systems Повідомлення
WallNutPen Повідомлення
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 11:46

Re: Форумчани року 2025

За 13.10.2025 - 19.10.2025
rjkz - найбільша кількість +1
Scorpion1 - повідомлення з найбільшою кількістю +1

Топ-10 по першому пункту:
rjkz
Faceless
Banderlog
Сибарит
BIGor
smdtranz
Hotab
Хомякоид
Gastarbaiter
Sense Bank

Топ-10 по другому пункту:
Scorpion1 Повідомлення
smdtranz Повідомлення
Hotab Повідомлення
BIGor Повідомлення
M-Audio Повідомлення
rjkz Повідомлення
Sense Bank Повідомлення
Хомякоид Повідомлення
Хомякоид Повідомлення
Искатель Повідомлення
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 12:34

Re: Форумчани року 2025

За 20.10.2025 - 26.10.2025
Бетон - найбільша кількість +1
Бетон - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Amethyst - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
Бетон
rjkz
kingkongovets
budivelnik
Navegantes
flyman
The_Rebel
Hotab
DjPavel
trololo

Топ-10 по другому пункту:
Бетон Повідомлення
DjPavel Повідомлення
kingkongovets Повідомлення
Richi Повідомлення
jabba Повідомлення
budivelnik Повідомлення
BIGor Повідомлення
rjkz Повідомлення
Natt Повідомлення

Топ по третьому пункту:
Amethyst
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 12:07

Re: Форумчани року 2025

За 27.10.2025 - 02.11.2025
Сибарит - найбільша кількість +1
whois2010 - повідомлення з найбільшою кількістю +1
jabba - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
Сибарит
Shaman
rjkz
moveton
Water
Hotab
slonomag
kingkongovets
akurt
BIGor

Топ-10 по другому пункту:
whois2010 Повідомлення
jabba Повідомлення
ЛАД Повідомлення
Water Повідомлення
Ой+ Повідомлення
Сибарит Повідомлення
slonomag Повідомлення
slonomag Повідомлення
moveton Повідомлення

Топ по третьому пункту:
jabba
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 12:48

Re: Форумчани року 2025

За 03.11.2025 - 09.11.2025
kingkongovets - найбільша кількість +1
UA - повідомлення з найбільшою кількістю +1
akurt - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
kingkongovets
jabba
UA
Бетон
Sense Bank
Amethyst
M-Audio
Господар Вельзевула
moveton
Сибарит

Топ-10 по другому пункту:
UA Повідомлення
Navegantes Повідомлення
won Повідомлення
jabba Повідомлення
jabba Повідомлення
jabba Повідомлення
jabba Повідомлення
akurt Повідомлення
Hotab Повідомлення

Топ по третьому пункту:
akurt
Форум:
