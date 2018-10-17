Долярчик написав:... так ото, що ЖОДНОГО підпису і ЖОДНИХ документів касирка не просила! - взагалі, нічого не запрошували!!! - просто вставила картку почекала трошки, витягнула і віддала!
.... тому Ви все правильно написали про те, що Я Вам, чи Ви мені можете дати картку..... набрати в кожному маркеті по пару банок ікри, розділити на двох....... - а тоді заявити: аяяй, вкрали картку злодії! .... можна і взагалі, під вечір заявити про викрадення(бо і так смс не приходить, що була здійснена покупка)
А Вы проверьте ещё раз,если так же будет,то дайте потом карту другу,он затарится,а Вы потом в Сильпо со скаргой придёте и Вам по ИДЕЕ должны вернуть деньги,а друга объявят в розыск!Но уверен Вас со скаргой пощлют и денег никто не даст! P.S.Только что спросил у кассира сильпо и действительно ей дают карты,не требующие пина и она никакие документы и подписи не проверяет! Но есть карты,которые постоянно без пинкода,а есть,что при второй покупке на той же кассе требуют уже пинкод! Поэтому вторую покупку по этой карте нужно делать на другой кассе!
Долярчик написав:отак ЗАНАДТО ЛЕГКО, може БУДЬ-ХТО покористуватись тою карткою...
По-перше, невідомо до якої суми магазин проводить оплату без ПІН. По-друге, якщо операція проходить без ПІН, то можуть запросити поставити роспис і пред'явлення документів. По-третє, чому безконтактні платежі до 100/500 грн проходять без ПІН? Махінації на ці суми не вигідно, більше проблем буде.
apollo написав:И после 2-х дней стонов выяснится что это была покупка жвачки за 12,50
До 100..500 грн светить свой светить свой ПИН бессмысленно, особенно по магниткам.
MASolomko написав:По-перше, невідомо до якої суми магазин проводить оплату без ПІН. По-друге, якщо операція проходить без ПІН, то можуть запросити поставити роспис і пред'явлення документів. По-третє, чому безконтактні платежі до 100/500 грн проходять без ПІН? Махінації на ці суми не вигідно, більше проблем буде.
...все одно, наприклад, bub-har може пройтись по декількох супермаркетах з моєю карткою і, нехай, навіть, на 300-400грн здійснить покупки в кожному! - ну десь не прокатить, то скаже забув пін і піде собі..... - навіть, якщо захочуть підпис(то на кожній картці повинен власник був поставити свій, бо в іншому разі, на картці пише, що вона без підпису не дійсна) і можна спробувати підробити ту карлючку/підпис, перед тим 10хв потренувавшись в блокноті)))
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расскажу вам Вам "страшилку" у меня большинство карт - просто вылазит чек "підпис власника картки не потрібен" - т.е. подпись не ставлю, пин не ввожу - так прямо и пишут на чеке в том числе и по бегемотовской фича действует гдето до 500 грн. кстати в атб практически забили на подписи, даже если вылазит чек где нужна подпись, просто его отдают и всё
Долярчик написав:... і Я так думаю(що тоді плакали мої грошенята) - і тут, потім, навіть, нікого не пошлеш нах, за "можна оскаржити і гроші повернуть!", бо всі зразу поховаються по кущах))
Уточнил ещё раз у кассира сильпо,так она сказала,что приходили такие и их посылали,мол следите за своими вещами и вовремя блокируйте карты! Это типа ваши проблемы,а не проблемы магазина! Вывод! Обналичить полюбасу не получится и если кто-то нашёл чужую карту,то надо сразу бежать отавариваться в ближайший магазин и если не пройдёт карта,то тупо сказать,что забыл пин и вежливо уйти!
Долярчик написав:... і Я так думаю(що тоді плакали мої грошенята) - і тут, потім, навіть, нікого не пошлеш нах, за "можна оскаржити і гроші повернуть!", бо всі зразу поховаються по кущах))
Уточнил ещё раз у кассира сильпо,так она сказала,что приходили такие и их посылали,мол следите за своими вещами и вовремя блокируйте карты! Это типа ваши проблемы,а не проблемы магазина! Вывод! Обналичить полюбасу не получится и если кто-то нашёл чужую карту,то надо сразу бежать отавариваться в ближайший магазин и если не пройдёт карта,то тупо сказать,что забыл пин и вежливо уйти!
при чем тут сильпо. вы что всерьез это узначали у кассира? которая в глаза не вижела эквайринговую инструкцию кассира вы подаете чарж бек в банк и все. при чем тут магазин. а МПС уже разбирается. в этом случае действет презумпция виновности. магазин должен доказать и его банк-экваер что платили именно вы - если оказывается что платили не вы - как минимум на чеке нет вашей подписи - то всё. С гарантийного депозита эквайера спишут деньги - он в свою очередь оштрафует торговуб точку. кассир может говорить вам что угодно. она хоть раз в глаза видела тут инструкцию кассира?
Если я правильно понимаю, то кроме подписи на чеке магазин праве предоставить и другие доказательства того, что платеж осуществлен именно этим лицом, например, снимками фейса с камер наблюдения. Правда, если на снимках будет таки другой фейс, то магазину придётся раскошелиться.
bub-har написав:IMPRINTER Написал как на самом деле происходит со слов кассира и как оказывается на примере Долярчика,то тоже ничего не проверяют и ненастоящий владелец карты может легко отовариться!
1) Если сумма существенная то и кассир не будет так расслабленно относится, и скорее всего проверит. При оплате за жвачку за десяток грн понятно что вообще никого не парит. 2) "Со слов кассира" - это ниочем. Если возникнет спор, то не с кассиром и не с магазином.