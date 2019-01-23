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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7935793679377938
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 22:26

Фантом читал ток первый абзац :oops: Ща осилил часть второго :lol: жду этапа
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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