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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 січ, 2019 22:26
Фантом
читал ток первый абзац
Ща осилил часть второго
жду этапа
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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