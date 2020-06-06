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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8597859885998600
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:22

  proftpd66 написав:я пополнял, их не хавают термианлы прихвата. Уже сделали в прихвате чтобы хавали?

Практика - критерий истины! Нужно пробовать.
Как минимум одна приватовская тумба (в отделении на Позняках) тысячные купюры принимает.
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  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:36

  ramzes4 написав:
  proftpd66 написав:я пополнял, их не хавают термианлы прихвата. Уже сделали в прихвате чтобы хавали?

Практика - критерий истины! Нужно пробовать.
Как минимум одна приватовская тумба (в отделении на Позняках) тысячные купюры принимает.

Мені поки що попадались лиш ті, що приймають тисячі. Чого не скажеш про ІBox.
ricardo
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:48

Re: Приватбанк

В Приват24 уже вся коммуналка с комиссией?
Charter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:12

  Charter написав:В Приват24 уже вся коммуналка с комиссией?

Да. Исключения очень редки.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 01:03

  Charter написав:В Приват24 уже вся коммуналка с комиссией?


Платите с аккаунта пенсионера и будет бесплатно!!!!
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 01:44

Re: Приватбанк

Интерестно - хоть кто-нибудь их новым общедоступным сервисом покупки ОВГЗ уже воспользовался?
На что Приват там вообще рассчитывает с такими нереальными ценами?
Например трехлетки UA4000204572 с погашением в августе 2022 они сейчас предлагают по 1175.18, что на 7% выше их реальной рыночной стоимости 1101.18. :x

Более-менее адекватные цены пока-что наблюдал только на низколиквидные стрипы типа UA4000209225 с погашением тела в этом году. При определенных стечениях обстоятельств они таки могуть быть достойной альтернативой краткосрочным депозитам или %% на остаток в приличных банках.

Есть ли какие-либо дополнительные комиссии при покупке и погашении? Насколько адекватные цены они предлагают при продаже и есть ли у них вообще возможность закрывать позиции в ОВГЗ не дожидаясь maturity?
candle645
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 02:21

  WachtAmRhein написав:
  Charter написав:В Приват24 уже вся коммуналка с комиссией?


Платите с аккаунта пенсионера и будет бесплатно!!!!


пенсионера или получателя пенсии в примате?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:51

  IMPRINTER написав:
  WachtAmRhein написав:
  Charter написав:В Приват24 уже вся коммуналка с комиссией?


Платите с аккаунта пенсионера и будет бесплатно!!!!


пенсионера или получателя пенсии в примате?

Получателя пенсии в привате, скорее всего.
melkh
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 10:44

  WachtAmRhein написав:
  Charter написав:В Приват24 уже вся коммуналка с комиссией?


Платите с аккаунта пенсионера и будет бесплатно!!!!
даже с Уни кредитными и давно уже более 2к
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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