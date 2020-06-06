Практика - критерий истины! Нужно пробовать.
Как минимум одна приватовская тумба (в отделении на Позняках) тысячные купюры принимает.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:22
Практика - критерий истины! Нужно пробовать.
Как минимум одна приватовская тумба (в отделении на Позняках) тысячные купюры принимает.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:36
Мені поки що попадались лиш ті, що приймають тисячі. Чого не скажеш про ІBox.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:48
Re: Приватбанк
В Приват24 уже вся коммуналка с комиссией?
Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:12
Black Jack - White Business
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Додано: Суб 06 чер, 2020 01:03
Додано: Суб 06 чер, 2020 01:44
Re: Приватбанк
Интерестно - хоть кто-нибудь их новым общедоступным сервисом покупки ОВГЗ уже воспользовался?
На что Приват там вообще рассчитывает с такими нереальными ценами?
Например трехлетки UA4000204572 с погашением в августе 2022 они сейчас предлагают по 1175.18, что на 7% выше их реальной рыночной стоимости 1101.18.
Более-менее адекватные цены пока-что наблюдал только на низколиквидные стрипы типа UA4000209225 с погашением тела в этом году. При определенных стечениях обстоятельств они таки могуть быть достойной альтернативой краткосрочным депозитам или %% на остаток в приличных банках.
Есть ли какие-либо дополнительные комиссии при покупке и погашении? Насколько адекватные цены они предлагают при продаже и есть ли у них вообще возможность закрывать позиции в ОВГЗ не дожидаясь maturity?
Додано: Суб 06 чер, 2020 02:21
пенсионера или получателя пенсии в примате?
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Додано: Суб 06 чер, 2020 23:51
Додано: Нед 07 чер, 2020 10:44
даже с Уни кредитными и давно уже более 2к
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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