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Обслуговування в українських
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Клиринговый дом

Клиринговый дом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Клиринговый дом 2.8 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
40%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 06:19

  la9 написав:
  la9 написав:Скажите, банк берет комис за выход с депокарты через сторонний п2п?

раньше уже написали, что да.
И в тарифах есть 1%+5 грн. То есть, банк для любителей нала.
Таки, открылся... Не знаю, пригодится или нет, но столб забил. С выплатой в конце, на 1 и 3 года.
Менеджер от таких условий посмотрел на меня как на инопланетянина и поспешил сообщить начальнице, видимо, ожидая удивить и ее :mrgreen:
Но я на ее лице удивления не увидел... :D

Возможно, удивление искреннее, но, как вариант, просто не хотят, чтоб клиенты столбили надолго под высокий процент. Если ставки вокруг попадают, то придется либо платить дальше, т.е. переплачивать, либо иметь проблему с изменением условий депозита, когда вкладчик вообще может забрать все деньги.
candidat
 
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  #<1 ... 891011
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