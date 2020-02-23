Клиринговый дом

la9 написав:
раньше уже написали, что да.
И в тарифах есть 1%+5 грн. То есть, банк для любителей нала.
Таки, открылся... Не знаю, пригодится или нет, но столб забил. С выплатой в конце, на 1 и 3 года.
Менеджер от таких условий посмотрел на меня как на инопланетянина и поспешил сообщить начальнице, видимо, ожидая удивить и ее
Но я на ее лице удивления не увидел...
Возможно, удивление искреннее, но, как вариант, просто не хотят, чтоб клиенты столбили надолго под высокий процент. Если ставки вокруг попадают, то придется либо платить дальше, т.е. переплачивать, либо иметь проблему с изменением условий депозита, когда вкладчик вообще может забрать все деньги.