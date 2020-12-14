за все утверждать не буду, но похоже на то(
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 20:45
Додано: Вів 31 бер, 2020 10:55
Re: Клиринговый дом
Вчера закончился небольшой депозит в долларах в Киеве. Сказали, что долларов сейчас нет. Попросил перевести депозит на карту. Другие варианты не выяснял, поскольку подъехать в отделение проблематично из-за карантина.
Додано: Вів 31 бер, 2020 22:54
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 01 кві, 2020 05:19
Додано: Пон 14 гру, 2020 21:33
Re: Клиринговый дом
банчик зазывает 11% на полгода с ежемесячной выплатой
и дает под это дело карту с 8% на накопительном счете - ставки типа Аккорда и Конкорда
из минусов -
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