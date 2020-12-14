Клиринговый дом
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 20:45
mustbe написав:
Я правильно понял, что если говорить не про депо, а про обычные карточные/текущие счета - то любой выход будет с комисом ?
за все утверждать не буду, но похоже на то(
la9
Повідомлень: 1840
З нами з: 02.07.09
Подякував: 347 раз.
Подякували: 55 раз.
Профіль
Додано: Вів 31 бер, 2020 10:55
Вчера закончился небольшой депозит в долларах в Киеве. Сказали, что долларов сейчас нет. Попросил перевести депозит на карту. Другие варианты не выяснял, поскольку подъехать в отделение проблематично из-за карантина.
Djus
Повідомлень: 131
З нами з: 09.04.09
Подякував: 23 раз.
Подякували: 22 раз.
Профіль
Додано: Вів 31 бер, 2020 22:54
Djus написав:
Попросил перевести депозит на карту.
На гривневую карту?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Повідомлень: 4275
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1280 раз.
Подякували: 540 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 01 кві, 2020 05:19
lubopytnaya написав: Djus написав:
Попросил перевести депозит на карту.
На гривневую карту?
На долларовую.
Djus
Повідомлень: 131
З нами з: 09.04.09
Подякував: 23 раз.
Подякували: 22 раз.
Профіль
Додано: Пон 14 гру, 2020 21:33
банчик зазывает 11% на полгода с ежемесячной выплатой
и дает под это дело карту с 8% на накопительном счете - ставки типа Аккорда и Конкорда
из минусов -
не нашел
выхода безналом (вход есть), только чемодан и касса
cohan
Повідомлень: 546
З нами з: 27.09.19
Подякував: 42 раз.
Подякували: 43 раз.
Профіль
Додано: Вів 15 гру, 2020 05:47
cohan написав:
банчик зазывает 11% на полгода с ежемесячной выплатой
и дает под это дело карту с 8% на накопительном счете - ставки типа Аккорда и Конкорда
из минусов -
не нашел
выхода безналом (вход есть), только чемодан и касса
Следующий на выход,мабуть
никому не верю
sens
Повідомлень: 12444
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 721 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему