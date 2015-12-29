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Акции банков по депозитам
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
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idealstorm
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Вів 30 тра, 2017 10:01
M-A-X
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