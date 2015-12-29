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Акции банков по депозитам

Акции банков по депозитам
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 54555657
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:01

  Aps написав:
  idealstorm написав:
ругается, что нужно ввести

А попробуйте TWHDX1O :)


Только по предоплате от Вас 50 гривен мне насчёт :)
idealstorm
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:51

скоро новогодние праздники. а значит банки могут предлагать повышенные ставки по депозитам.
у кого какая информация будет по праздничным ставкам, то делитесь.

укрэксим предложил 5% в дол. на пол.года. вклад - новогодний. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:18

Игорь Алексеевич
У альфи і у кредобанка глухо...
Чи є інші банки, варті уаваги?
ivan_naumeiko
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:51

Re: Акции банков по депозитам

В яких банках кращі пропозиції по євро, та доляр?
blindtrust
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:44

  blindtrust написав:В яких банках кращі пропозиції по євро, та доляр?


Альянс с бонусом от Минфина только и остался
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:40

Шановні користувачі форуму!

Нагадуємо, що на нашому порталі Finance.UA користується надзвичайною популярністю наша програма Бонус до депозитів

Є бонуси не лише в гривні, але в доларах США та євро!

З пов.Ірина
Ірина_
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Модератор Форуму
 
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