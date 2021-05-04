|
|
|
Украинский Капитал
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 кві, 2021 22:03
банка на моменті лідер по депошкам (грн)
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 11258
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 868 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 01 тра, 2021 10:32
greenozon написав:
банка на моменті лідер по депошкам (грн)
хіба?
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 1880
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 тра, 2021 13:48
так, бачив раніше. Дилетанти
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 1880
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 тра, 2021 10:28
Агов, хом'яки.
Чи можна наразі тут депо відкрити з початковою нульовою (або іншою задекларованою) сумою, щоб потім його поповнити СЕПом? Через інтернет-банкінг чи у відділенні?
Я ж вірно зрозумів, що 11.5% на рік тут наразі пропонують?
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 2971
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 157 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 тра, 2021 12:59
kreuz написав:
Агов, хом'яки.
Чи можна наразі тут депо відкрити з початковою нульовою (або іншою задекларованою) сумою, щоб потім його поповнити СЕПом? Через інтернет-банкінг чи у відділенні?
Я ж вірно зрозумів, що 11.5% на рік тут наразі пропонують?
в ІБ зараз лише 2 типи депо пропонують
на вимогу і строковий
строковий мін 1000 грн винь да полож
може у відділенні задоволнять ваше бажання, треба питатись
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 11258
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 868 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 05 тра, 2021 14:28
kreuz написав:
Агов, хом'яки.
Чи можна наразі тут депо відкрити з початковою нульовою (або іншою задекларованою) сумою, щоб потім його поповнити СЕПом? Через інтернет-банкінг чи у відділенні?
Я ж вірно зрозумів, що 11.5% на рік тут наразі пропонують?
я це на днях зробив в АР банку (конкурент цього лідера). Я так зрозумів, що з цим проблем не повинно бути ніде, головне, щоб кура кмітлива була чи ви могли їй пояснити, що хочете і як це зробити
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 1880
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|