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Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 сер, 2021 17:04
lubopytnaya написав:
комиссия на комиссии
А шо ше крім мзди 5 грн.
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Додано: Сер 25 сер, 2021 18:14
Правда шо Атмосфера ше жива і по картках Укркапу там коміс не беруть?
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Додано: Сер 25 сер, 2021 22:03
lubopytnaya написав:
А где вообще можно посмотреть тарифы для гривневых депозитчиков?
Куда ни посмотришь - комиссия на комиссии
Ну ось же, на цій сторінці: https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... akety.html
Перелік та вартість карткового тарифного пакету (КАРТКА ДО ДЕПОЗИТУ), що діє з 02.08.2021 ( pdf ): https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html
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Додано: Чет 26 сер, 2021 00:15
Так я об этом тарифе и говорю.
В каждой графе комиссия на комиссии. Каждый шаг - платный.
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lubopytnaya
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Додано: Чет 26 сер, 2021 05:09
lubopytnaya написав:
Так я об этом тарифе и говорю.
В каждой графе комиссия на комиссии. Каждый шаг - платный.
приходить за пенсией вам на кассу будет бесплатно,или за 5 грн р2р на любую карту
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