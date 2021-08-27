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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48495051

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 3.7 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
11%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
33%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
22%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 17:04

Re: Украинский Капитал

  lubopytnaya написав:комиссия на комиссии

А шо ше крім мзди 5 грн.
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 18:14

Правда шо Атмосфера ше жива і по картках Укркапу там коміс не беруть?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37806
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 22:03

  lubopytnaya написав:
  cohan написав:вот тут пункт 5.7
https://www.ukrcapital.com.ua/uk/dokume ... /file.html
судя по тарифу депозитчики в пролете, это только для зарплатников

А где вообще можно посмотреть тарифы для гривневых депозитчиков?
Куда ни посмотришь - комиссия на комиссии

Ну ось же, на цій сторінці: https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... akety.html

Перелік та вартість карткового тарифного пакету (КАРТКА ДО ДЕПОЗИТУ), що діє з 02.08.2021 ( pdf ):
https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html
kreuz
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 00:15

  kreuz написав:Перелік та вартість карткового тарифного пакету (КАРТКА ДО ДЕПОЗИТУ), що діє з 02.08.2021 ( pdf ):
https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html

Так я об этом тарифе и говорю.
В каждой графе комиссия на комиссии. Каждый шаг - платный.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 05:09

  lubopytnaya написав:
  kreuz написав:Перелік та вартість карткового тарифного пакету (КАРТКА ДО ДЕПОЗИТУ), що діє з 02.08.2021 ( pdf ):
https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... /file.html

Так я об этом тарифе и говорю.
В каждой графе комиссия на комиссии. Каждый шаг - платный.
приходить за пенсией вам на кассу будет бесплатно,или за 5 грн р2р на любую карту
sens
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 09:51

  sens написав:приходить за пенсией вам на кассу будет бесплатно,или за 5 грн р2р на любую карту

Мне до пенсии еще лет 10 :)
р2р меня не интересует совсем
Насколько я поняла из тарифов, без комиссии можно покупать товары в магазинах и на сайтах?
И еще вопрос: приходят ли смс, оповещающие о поступлении денег на карту?
И платная ли эта услуга?
Заранее благодарю.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 12:55

  lubopytnaya написав:
  sens написав:приходить за пенсией вам на кассу будет бесплатно,или за 5 грн р2р на любую карту

Мне до пенсии еще лет 10 :)
р2р меня не интересует совсем
Насколько я поняла из тарифов, без комиссии можно покупать товары в магазинах и на сайтах?
И еще вопрос: приходят ли смс, оповещающие о поступлении денег на карту?
И платная ли эта услуга?
Заранее благодарю.

СМС приходять. Безкоштовно
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:07

На депо доллар новичкам дадут 3.5% или такое только при переоформлении?
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 23:17

  demichh написав:На депо доллар новичкам дадут 3.5% или такое только при переоформлении?

Всім 3.5
Кажуть, валютні ставки можуть впасти ближчим часом
wolt450
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  #<1 ... 48495051
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