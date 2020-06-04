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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 666667668669

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:21

А что за блокировки? И как не наступить на эти грабли? Вчера в 19.14 делал перевод. Все прошло. Детали можно в личку.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:41

  anikola13 написав:А что за блокировки? И как не наступить на эти грабли? Вчера в 19.14 делал перевод. Все прошло. Детали можно в личку.

Здаєте Остапу двох бунтівних свиней - отримуєте анлок. Вище уже почали вирізати поголів'я.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 01:19

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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 06:33

Re: Банк Глобус

Я так понял идти писать объяснительную про происхождение средств. Или пока никаких телодвижений???
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 07:04

  Adast написав:
  Искатель написав:Вот как-то я ПУМБ недооценивал... Имея "Видсоточку" под 17% (в прошлые годы), остальные варианты плохо изучал.
А сколько там сейчас (чтобы на ветку ПУМБа лишний раз не идти)?
Спорт... далеко не во всех городах.
Форвард - с 17.06. отпадает (только 15к, свыше - 10%, что малоинтересно).

Если я правильно понял, то по кредитке на Форварде остаются 12% на свои средства. Теперь думаю стоит ли её завести.

Стоит однозначно. Имею и кредитку КоКо, и дебетовую КоКо. Незаменимые вещи :)
Жаль только, на дебетке КоКо 15% - только на сумму до 15к. Приходится искать, где держать остальное.
Вообще, только неделя, как порезали мою "Видсоточку", а я уже за ней тоскую.
Но платить комиссию за вывод своих средств - позор для свинорыла. Поэтому - прости-прощай, мой Глобус жадный...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 07:13

  Кассандра написав:
  IMPRINTER написав:
  Кассандра написав:IMPRINTER а по чём это видно? Сегодня работала и на вход и на выход - проблем не заметила :roll:


в 16:45 вроде полочили

Да, похоже залочили ( И скорее всего благодаря таким трепачам как искатель, который по всем веткам успел нагадить, написав что он уже сбежал из шарика.

Я не хамлю женщинам, поэтому просто запомню :)А память у меня хорошая.
Насчет всех веток - это Вы зря, я писал только на двух: тут и А-банка. Не надо всех собак на меня вешать.
Надеюсь, что все обойдется. А из Глобуса надо было уходить, время было. Кто решил стричь до последнего... ну, такое.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 08:40

Re: Банк Глобус

Закрыли всех подряд. Даже тех кто вобще не в теме но были транзакции вчера.Эти люди понятия не имеют ни о каких переводах комиссиях и т.д.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 08:45

Может, не за вчерашние, а по накопительной?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:16

  VLADPn написав:Закрыли всех подряд. Даже тех кто вобще не в теме но были транзакции вчера.Эти люди понятия не имеют ни о каких переводах комиссиях и т.д.


А где видите что закрыли?
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:20

Re: Банк Глобус

Шо за паника? Что значит закрыли/заблокировали/залочили - за что, какую причину озвучивают?
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