|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 вер, 2021 10:16
ricardo написав:
3 відсотки по долару на рік. У них в банку все гаразд? Стрьомно якось.
Там если 5000 занести и все 4% получится. Но в чем стремность? Это ниже долларовой инфляции на сегодня
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6851
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 1857 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19854
|2949054
|
|
|97453
|12443046
|
|
|49575
|6660508
|
Пон 06 вер, 2021 07:49
Какао