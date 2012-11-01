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Осторожно мошеничество!

Осторожно мошеничество!
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 10:43

Кредит7 credit7.ua ООО ЛИНЕУРА УКРАИНА - Мошенники, телефонн

Кредит7 credit7.ua ООО ЛИНЕУРА УКРАИНА - Мошенники, телефонные террористы и аферисты!
Мошенническая схема Credit7 - компьютер автоматически делает обзвон всех телефонных номеров подряд, если телефонный номер отвечает на звонок, тогда номер заносится в их базу жертв. Потом идет обзвон жертвы в ручном режиме изо дня в день, якобы ваш знакомый должен уплатить долг Кредит7, так как ваш телефонный номер указан в его кредитном договоре как поручитель, при этом аферисты credit7 могут и не знать даже Имя жертвы. Далее мошенники credit7 смотрят по разговору, если жертву можно добить психологически и различными угрозами, продолжают терроризировать и угрожать изо дня в день по телефону с истерическими криками с матами и рассылкой смс с угрозами с целью погашения вымышленного долга по кредиту вымышленного должника. А теперь ВНИМАНИЕ! Эти твapи credit7 довели пожилого человека, который не имел никакого отношения к Кредит7 и вообще к никаким кредитам до Инфаркта со Смертельным Исходом. В Полиции уже лежат заявления, относительно Мошеннических действий Credit7.ua ООО "ЛИНЕУРА УКРАИНА". Но их мало! Родственники, погибшего человека по вине твapeй Кредит7 Просят (Умоляют!) помочь Пострадавших от Credit7 и написать заявления в полицию Украины, или хотя бы отправить заявку в киберполицию Украины на ticket.cyberpolice.gov.ua относительно мошеннических действий и угроз credit7.ua ООО "ЛИНЕУРА УКРАИНА". Юристы родственников погибшего человека, смогут довести это дело до конца, чтобы оно не развалилось только, если придать это массовой огласке и будет зафиксировано как массовое крупное мошенничество. И еще просьба пострадавшим от credit7.ua записывайте все разговоры звонивших с credit7 и сохраняйте все их sms сообщения с угрозами, и тем более не разглашайте свои личные данные им, так как, кроме номера телефона они о вас вообще могут ничего не знать. А наоборот, задавайте им как можно больше вопросов: кто звонит, кому они звонят, из какой они компании, где она находится, какой договор, какая сумма долга, какие банковские реквизиты их, просить их перезвонить со стационарного телефонного номера. Уважаемые, Пострадавшие! Нам Очень нужна Ваша Помочь, чем больше будет доказательная база, тем быстрее мы сможем остановить беспредел credit7.ua ООО "ЛИНЕУРА УКРАИНА" ЕДРПОУ 42753492 Группа компаний Aventus Group Украина. И еще глава правления ООО "ЛИНЕУРА УКРАИНА" Пшеничний Андрій Іванович - работал в Правекс-Банке в Луганске и был доверенным лицом Черновецький Леонід Михайлович. Теперь вам понятно кто владелец этих шарашкиных контор Credit7 , CreditPlus и т.д.
vlerpp
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 10:55

vlerpp -1 живой пенс,эт нормально :mrgreen:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:37

Кардинг процветает, а преступники зарабатывают

Нашёл вот такого кадра, я не понимаю как им в 2020 дают спокойно воровать деньги с чужих кредиток, чтобы потом продавать айфоны за копейки лишь бы что-то себе взять, робин гуды , забирают у работяг и покупают айфоны у корпорации которая уже стоит трилион чтобы она богатела еще, а люди потом деньги вернуть не могут.
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Dmitri8
 
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