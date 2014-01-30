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Какой фонд сейчас лучше?

Какой фонд сейчас лучше?
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Усе, що стосується інститутів спільного інвестування: Пайові, корпоративні та внутрішні інвестиційні фонди. Довірче управління активами через інвестиційну компанію або ПІФ.
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2013 13:55

coon

Правильно, не надо покупать фонды, особенно КУА «УкрСиб Эссет Менеджмент»


Вот Вам свежие новости:
. КУА «УкрСиб Эссет Менеджмент» кидает своих вкладчиков.
Пока идет срок действия какого-либо фонда, рисуют радужную картину. И соответсвенно берут комиссию за свое "управление".
А перед самы закрытием фонда, за неделю до окончания срока дейсвия закрытого фонда, "опускают" стоимость акций на 80%, буквально за 1 день.

Поинтересуйтесь судьбой "Индексного"- увидите много интересного...
urka2000
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2013 14:37

Re: Какой фонд сейчас лучше?

Слив идет капитальный. Тут появилась мысль собрать всех людей с нашего форума и тоже замутить..а что, весьма прибыльно)
Прохор
 
 
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2013 14:34

Re: Какой фонд сейчас лучше?

Когда была возможность поднимать деньги из воздуха, фонды были на коне. Ну а сейчас открылась истина - с нормальными портфелями они не работали (за редким исключением), нового формата работы нет..Отток клиентов очевиден.
Витамин
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2013 01:12

блог

kust
будь-ласка скиньте мені лінк на Ваш блог а приват
Moonke
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лют, 2016 15:28

Добрый день.

Есть возможность инвестировать в ценные бумаги и производные финансовые инструменты.

Я зарабатываю - 30%-60% годовых в долларах США.

С учетом девальвации в Украине, зарабатываю не только %, а и на курсе валют, так как деньги в долларах США.

Преимущества - регуляция Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, а так же, защита от Корпорации по защите прав инвесторов в ценные бумаги (SIPC),
что позволяет, в первую очередь защитить денежные средства и получить стабильный доход!
s_tsykal_qb
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Повідомлення Додано: Нед 22 жов, 2017 10:34

Re: Какой фонд сейчас лучше?

  s_tsykal_qb написав:Я зарабатываю - 30%-60% годовых в долларах США.
Если не секрет, можно поподробнее?
Финансистка97
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Повідомлення Додано: Пон 30 жов, 2017 10:51

Re: Какой фонд сейчас лучше?

  Финансистка97 написав:Если не секрет, можно поподробнее?

Это какой-то трейдер/спекулянт. Он же пишет:
  s_tsykal_qb написав:Есть возможность инвестировать в ценные бумаги и производные финансовые инструменты.

Это значит, что он покупает акции, фьючи и опционы и старается зарабатывать на разнице цен.
  s_tsykal_qb написав:что позволяет, в первую очередь защитить денежные средства и получить стабильный доход!

Но вот это на рынках не прокатывает. Стабильности там никакой нет, эт тебе не зарплату получать ежемесячно :mrgreen:
CuT
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 00:44

Re: Какой фонд сейчас лучше?

В условиях Украины ПИФы, к сожалению, часто кидалово.

Купить акции можно и напрямую на бирже. Благо ограничения сняты для небольших объемов (до $50к).

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max_makarenko
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Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2019 18:39

  max_makarenko написав:В условиях Украины ПИФы, к сожалению, часто кидалово.

Купить акции можно и напрямую на бирже. Благо ограничения сняты для небольших объемов (до $50к).

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ПИФы сейчас вообще не актуальны
Плюс налог очень высокий
Rubikon00
 
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greenozon
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