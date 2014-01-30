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Какой фонд сейчас лучше?
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Усе, що стосується інститутів спільного інвестування: Пайові, корпоративні та внутрішні інвестиційні фонди. Довірче управління активами через інвестиційну компанію або ПІФ.
Додано: Чет 25 кві, 2013 13:55
coon
Правильно, не надо покупать фонды, особенно КУА «УкрСиб Эссет Менеджмент»
Вот Вам свежие новости:
. КУА «УкрСиб Эссет Менеджмент» кидает своих вкладчиков.
Пока идет срок действия какого-либо фонда, рисуют радужную картину. И соответсвенно берут комиссию за свое "управление".
А перед самы закрытием фонда, за неделю до окончания срока дейсвия закрытого фонда, "опускают" стоимость акций на 80%, буквально за 1 день.
Поинтересуйтесь судьбой "Индексного"- увидите много интересного...
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urka2000
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Додано: Чет 25 кві, 2013 14:37
Слив идет капитальный. Тут появилась мысль собрать всех людей с нашего форума и тоже замутить..а что, весьма прибыльно)
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Прохор
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Додано: Пон 29 кві, 2013 14:34
Когда была возможность поднимать деньги из воздуха, фонды были на коне. Ну а сейчас открылась истина - с нормальными портфелями они не работали (за редким исключением), нового формата работы нет..Отток клиентов очевиден.
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Витамин
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Додано: Сер 17 лип, 2013 01:12
kust
будь-ласка скиньте мені лінк на Ваш блог а приват
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Moonke
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Додано: Чет 18 лют, 2016 15:28
Добрый день.
Есть возможность инвестировать в ценные бумаги и производные финансовые инструменты.
Я зарабатываю - 30%-60% годовых в долларах США.
С учетом девальвации в Украине, зарабатываю не только %, а и на курсе валют, так как деньги в долларах США.
Преимущества - регуляция Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, а так же, защита от Корпорации по защите прав инвесторов в ценные бумаги (SIPC),
что позволяет, в первую очередь защитить денежные средства и получить стабильный доход!
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s_tsykal_qb
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Додано: Нед 22 жов, 2017 10:34
s_tsykal_qb написав:
Я зарабатываю - 30%-60% годовых в долларах США.
Если не секрет, можно поподробнее?
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Финансистка97
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Додано: Пон 30 жов, 2017 10:51
Финансистка97 написав:
Если не секрет, можно поподробнее?
Это какой-то трейдер/спекулянт. Он же пишет:
s_tsykal_qb написав:
Есть возможность инвестировать в ценные бумаги и производные финансовые инструменты.
Это значит, что он покупает акции, фьючи и опционы и старается зарабатывать на разнице цен.
s_tsykal_qb написав:
что позволяет, в первую очередь защитить денежные средства и получить стабильный доход
!
Но вот это на рынках не прокатывает. Стабильности там никакой нет, эт тебе не зарплату получать ежемесячно
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CuT
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Додано: Пон 10 гру, 2018 00:44
В условиях Украины ПИФы, к сожалению, часто кидалово.
Купить акции можно и напрямую на бирже. Благо ограничения сняты для небольших объемов (до $50к).
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max_makarenko
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Додано: Пон 11 бер, 2019 18:39
max_makarenko написав:
В условиях Украины ПИФы, к сожалению, часто кидалово.
Купить акции можно и напрямую на бирже. Благо ограничения сняты для небольших объемов (до $50к).
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ПИФы сейчас вообще не актуальны
Плюс налог очень высокий
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Rubikon00
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Додано: Вів 30 кві, 2019 10:38
Керуюча компанія бере 1% за керування активами інвестора
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greenozon
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