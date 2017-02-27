Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 07:09

Сибарит

она основана на фундаментальном свойстве человека — вестись на всякие блестящие прикольные штуковины, самовыражевываться и показывать ими свое отличие от других людей.

даже изобретение дешевых технологий производства искусственных бриллиантов не может одолеть цены на природные. процесс медленный, они то вроде и падают, но людям надо именно природный за 3000 долл, а не выращенный (и более качественный) за 200.
а золото даже искусственно не создашь за сопоставимый ценник с природным
smdtranz
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 07:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Миша-клиент написав:А в том, что дорожают в баксах!


нерухомість завжди оцінювали в скв(переважно в доларах)
припускаю, що черговими чутками при "мир" намагаються реанімувати ринок нерухомості

з власних спостережень: в районі почали купувати ділянки під будівництво,
після 2022 до 2024р нічого не будували, тільки продавали ті, хто емігрував

у 2025р почали знов будувати (небагато, десь 4 будинки), у 2026р ще 3 додались
будують колишні мешканці Миколаєва і Одеси
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 07:21

Папуасы мы, конечно, ещё те, но есть одна маленькая деталь: если все то золото, которое хранится в слитках, пустить в ювелирку, цена упадёт, и самовыражаться станет нечем. Т.е. ценность золота поддерживается искусственным ограничением предложения.
Ну и смещение самовыражения в сторону электроники может дать о себе знать. Пластмассовый кулон, который занимается подсчётом волосков на груди может стать привлекательнее золотого. 😁
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 08:12

Сибарит

традиции же. и привычки. после биткоина появилось куча криптовалют, которые ничем не хуже. но они не стоят по 80 тысяч баксов)
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 08:24

В мире нет ничего вечного...
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 12:40

Биткоин и нас с вами еще переживет. И наших внуков.
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 13:29


Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 15:30

@smdtranz,
Так, багато людей вкладають туди куди вкладають багаті люди.
Звичка вкладати в золото і дорошоцінні каміння не зз-за блістяшок а зз-за того що ці матеріали не псуються із часом. Для збереження "нажитого" це важливо.
Цінність штучних речей залежить від кількості виробництва, тому більше довіряють природнім материіалам.
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2026 12:18

Андрій Шевчишин - фінансовий аналітик

Банки завезли найменший за 8 місяців об'єм готівкової валюти

Це відображення сезонного зниження попиту на валюту в першу чергу від населення (минулого квітня також був мінімум завезень), а також може бути фактором послаблення тіньового попиту. Також в березні викрали інкасаторів в Угорщині, й потім довго налаштовували нові маршрути, поки в Угорщині на виборах не переміг у квітні Мадяр.

Тобто могли трохи стопорнути перевезення.
Всього завезли 735,58 млн дол, з яких 56% були готівкові долари, й 43% євро. Банки також вивезли готівки на 242,8 млн дол.

В травні активізація завезень валюти готівкової валюти має відновитись
Зображення
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2026 17:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Cьогодні рекорд:
Долар зріс до нового рекордного рівня – 44,27 грн https://www.rbc.ua/rus/news/dolar-onovi ... 01496.html

ВР:
Народні депутати не підтримали правки до законопроєкту №12360 (зміни до Митного кодексу), які стосувалися оподаткування посилок.
Документ, який передбачав скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро, навіть не змогли відправити на повторне друге читання.
Варто зазначити, що ухвалення закону про оподаткування посилок є основним питанням для продовження зовнішнього фінансування на нинішньому етапі. https://www.rbc.ua/rus/news/rada-proval ... 01390.html

Партери мають можливість умити руки щодо фінансових вливань, ну і відповідні наслідки.
