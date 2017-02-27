она основана на фундаментальном свойстве человека — вестись на всякие блестящие прикольные штуковины, самовыражевываться и показывать ими свое отличие от других людей.
даже изобретение дешевых технологий производства искусственных бриллиантов не может одолеть цены на природные. процесс медленный, они то вроде и падают, но людям надо именно природный за 3000 долл, а не выращенный (и более качественный) за 200. а золото даже искусственно не создашь за сопоставимый ценник с природным
Папуасы мы, конечно, ещё те, но есть одна маленькая деталь: если все то золото, которое хранится в слитках, пустить в ювелирку, цена упадёт, и самовыражаться станет нечем. Т.е. ценность золота поддерживается искусственным ограничением предложения. Ну и смещение самовыражения в сторону электроники может дать о себе знать. Пластмассовый кулон, который занимается подсчётом волосков на груди может стать привлекательнее золотого. 😁
@smdtranz, Так, багато людей вкладають туди куди вкладають багаті люди. Звичка вкладати в золото і дорошоцінні каміння не зз-за блістяшок а зз-за того що ці матеріали не псуються із часом. Для збереження "нажитого" це важливо. Цінність штучних речей залежить від кількості виробництва, тому більше довіряють природнім материіалам.
Банки завезли найменший за 8 місяців об'єм готівкової валюти
Це відображення сезонного зниження попиту на валюту в першу чергу від населення (минулого квітня також був мінімум завезень), а також може бути фактором послаблення тіньового попиту. Також в березні викрали інкасаторів в Угорщині, й потім довго налаштовували нові маршрути, поки в Угорщині на виборах не переміг у квітні Мадяр.
Тобто могли трохи стопорнути перевезення. Всього завезли 735,58 млн дол, з яких 56% були готівкові долари, й 43% євро. Банки також вивезли готівки на 242,8 млн дол.
В травні активізація завезень валюти готівкової валюти має відновитись
Народні депутати не підтримали правки до законопроєкту №12360 (зміни до Митного кодексу), які стосувалися оподаткування посилок. Документ, який передбачав скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро, навіть не змогли відправити на повторне друге читання. Варто зазначити, що ухвалення закону про оподаткування посилок є основним питанням для продовження зовнішнього фінансування на нинішньому етапі. https://www.rbc.ua/rus/news/rada-proval ... 01390.html
Партери мають можливість умити руки щодо фінансових вливань, ну і відповідні наслідки.