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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 03 вер, 2019 13:32
vladus17 написав: hxbbgaf написав:
Отрицательные ставки приводят к тому, что некуда девать деньги, кроме как в драг. металлы.
Прям некуда. А как же недвиж, крипта, акции и тд и тп? Или вы считаете что по ним тоже отрицательная доходность?
Конечно, риски велики
Та же недвига падает в цене - у нас народ едет отсюда - кто куда сможет, и нужно платить коммуналку высокую. Крипта - ни чем не обеспечена, даже честным словом ФРС
Акции? Все это может легко падать в цене и обесцениться, и доходность бывает отрицательная. Если вы сдаете недвигу - то еще можно что-то получать плюсом. Но тут много проблем , которыми нужно заниматься постоянно. А золото всегда растет. Пусть очень медленно , но уверенно. Главный козырь золота - надежность. А говорить о надежности крипты ?! Конечно нужно диверсифицировать риски. Но обычно надежной защитой и является золото.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 13:39
vladus17 написав: hxbbgaf написав:
Но по суммам и возможностям
Какие суммы? В селе можно и за 10тыс грн хатку купить.
Определенные риски есть везде, и в драг.металлах само собой.
Хата в глухом селе - это не инвестиция - а выброшенные деньги. Если я верно понимаю - слово " инвестиция" означает - средство для получения прибыли? кому вы станете сдавать эту хатку в глухом селе ?
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Додано: Вів 03 вер, 2019 13:55
vladus17 написав: hxbbgaf написав:
Недвиж - очень много денег надо, да и тоже риски, не забываем, в какой стране живем, крипта - это пустое место, финансовая пирамида, акции - во-первых, у нас нет фондового рынка, во-вторых, на мировом, особенно на американском фондовом рынке сейчас пузырь, он вырос в несколько раз за последние несколько лет, это плюс к рискам с брокерами.
Вы сейчас перечисляете минусы той или инной инвестиции. Однако изначально вопрос стоял в другом, существуют ли альтернативные варианты инвестирования драг металлам. Начто ответ однозначно - да.
Обсуждать плюсы и минусы каждой отдельно - это уже совсем другая тема разговора.
Нет, мы же не в детском садике, где участников интересуют теоретические "виды инвестиций". А нас интересуют конкретно альтернатива золоту - если таковая имеется - с аналогичным уровнем надежности, или реально "инвестиция" - то есть- средство получения прибыли. На сколько я в курсе - недвига сдается только там - где много рабочих мест , в развитых промышленные зоны или в курортно- туристической местности в сезон. Там где нет работы - квартиры не снимают. А что касается сдачи драгметалла в селе - то можно сдать в ломбард. Потери не так уж велики. Продать золото на много легче чем, домик, хату - квартиру. И если речь о сельской местности - то акции и крипту тем более трудно продать в сельмаге.
Ни недвига , ни акции , ни крипта вам не датут гарантированную прибыль. А золото даст. Но возможно лет через 20....... Думаю это будет на много быстрее - но риск золота таков, что прирост может случиться не скоро. Риск других , предложенных вами "инвестиций" в том, что они могут превратиться в пыль через 10 лет ( наш жилой фонд уже давно пережил свой срок годности, и повсеместно идет перепланировка с последующим обвалом стен, эти вложения могут совсем разрушиться, исчезнуть или просто приносить убытки.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 20:56
Господа, а что это за интересные объявления в "заявках физлиц" о покупке золотых слитков по 47-50 гривен за грамм? По объявлениям не покупал, но "зацепил" взглядом на баннере и пошёл почитать. Так их там много таких.
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