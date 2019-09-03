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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1968196919701971 Додано: Вів 03 вер, 2019 13:32 vladus17 написав: hxbbgaf написав: Отрицательные ставки приводят к тому, что некуда девать деньги, кроме как в драг. металлы. Отрицательные ставки приводят к тому, что некуда девать деньги, кроме как в драг. металлы.

Прям некуда. А как же недвиж, крипта, акции и тд и тп? Или вы считаете что по ним тоже отрицательная доходность? Прям некуда. А как же недвиж, крипта, акции и тд и тп? Или вы считаете что по ним тоже отрицательная доходность?

Конечно, риски велики

Та же недвига падает в цене - у нас народ едет отсюда - кто куда сможет, и нужно платить коммуналку высокую. Крипта - ни чем не обеспечена, даже честным словом ФРС Акции? Все это может легко падать в цене и обесцениться, и доходность бывает отрицательная. Если вы сдаете недвигу - то еще можно что-то получать плюсом. Но тут много проблем , которыми нужно заниматься постоянно. А золото всегда растет. Пусть очень медленно , но уверенно. Главный козырь золота - надежность. А говорить о надежности крипты ?! Конечно нужно диверсифицировать риски. Но обычно надежной защитой и является золото. Конечно, риски великиТа же недвига падает в цене - у нас народ едет отсюда - кто куда сможет, и нужно платить коммуналку высокую. Крипта - ни чем не обеспечена, даже честным словом ФРСАкции? Все это может легко падать в цене и обесцениться, и доходность бывает отрицательная. Если вы сдаете недвигу - то еще можно что-то получать плюсом. Но тут много проблем , которыми нужно заниматься постоянно. А золото всегда растет. Пусть очень медленно , но уверенно. Главный козырь золота - надежность. А говорить о надежности крипты ?! Конечно нужно диверсифицировать риски. Но обычно надежной защитой и является золото. kalinavalera1

Повідомлень: 4928 З нами з: 07.05.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 вер, 2019 13:39 vladus17 написав: hxbbgaf написав: Но по суммам и возможностям Но по суммам и возможностям

Какие суммы? В селе можно и за 10тыс грн хатку купить.

Определенные риски есть везде, и в драг.металлах само собой. Какие суммы? В селе можно и за 10тыс грн хатку купить.Определенные риски есть везде, и в драг.металлах само собой.

Хата в глухом селе - это не инвестиция - а выброшенные деньги. Если я верно понимаю - слово " инвестиция" означает - средство для получения прибыли? кому вы станете сдавать эту хатку в глухом селе ? Хата в глухом селе - это не инвестиция - а выброшенные деньги. Если я верно понимаю - слово " инвестиция" означает - средство для получения прибыли? кому вы станете сдавать эту хатку в глухом селе ? kalinavalera1

Повідомлень: 4928 З нами з: 07.05.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 вер, 2019 13:55 vladus17 написав: hxbbgaf написав: Недвиж - очень много денег надо, да и тоже риски, не забываем, в какой стране живем, крипта - это пустое место, финансовая пирамида, акции - во-первых, у нас нет фондового рынка, во-вторых, на мировом, особенно на американском фондовом рынке сейчас пузырь, он вырос в несколько раз за последние несколько лет, это плюс к рискам с брокерами. Недвиж - очень много денег надо, да и тоже риски, не забываем, в какой стране живем, крипта - это пустое место, финансовая пирамида, акции - во-первых, у нас нет фондового рынка, во-вторых, на мировом, особенно на американском фондовом рынке сейчас пузырь, он вырос в несколько раз за последние несколько лет, это плюс к рискам с брокерами.

Вы сейчас перечисляете минусы той или инной инвестиции. Однако изначально вопрос стоял в другом, существуют ли альтернативные варианты инвестирования драг металлам. Начто ответ однозначно - да.

Обсуждать плюсы и минусы каждой отдельно - это уже совсем другая тема разговора. Вы сейчас перечисляете минусы той или инной инвестиции. Однако изначально вопрос стоял в другом, существуют ли альтернативные варианты инвестирования драг металлам. Начто ответ однозначно - да.Обсуждать плюсы и минусы каждой отдельно - это уже совсем другая тема разговора.

Нет, мы же не в детском садике, где участников интересуют теоретические "виды инвестиций". А нас интересуют конкретно альтернатива золоту - если таковая имеется - с аналогичным уровнем надежности, или реально "инвестиция" - то есть- средство получения прибыли. На сколько я в курсе - недвига сдается только там - где много рабочих мест , в развитых промышленные зоны или в курортно- туристической местности в сезон. Там где нет работы - квартиры не снимают. А что касается сдачи драгметалла в селе - то можно сдать в ломбард. Потери не так уж велики. Продать золото на много легче чем, домик, хату - квартиру. И если речь о сельской местности - то акции и крипту тем более трудно продать в сельмаге. Ни недвига , ни акции , ни крипта вам не датут гарантированную прибыль. А золото даст. Но возможно лет через 20....... Думаю это будет на много быстрее - но риск золота таков, что прирост может случиться не скоро. Риск других , предложенных вами "инвестиций" в том, что они могут превратиться в пыль через 10 лет ( наш жилой фонд уже давно пережил свой срок годности, и повсеместно идет перепланировка с последующим обвалом стен, эти вложения могут совсем разрушиться, исчезнуть или просто приносить убытки. Нет, мы же не в детском садике, где участников интересуют теоретические "виды инвестиций". А нас интересуют конкретно альтернатива золоту - если таковая имеется - с аналогичным уровнем надежности, или реально "инвестиция" - то есть- средство получения прибыли. На сколько я в курсе - недвига сдается только там - где много рабочих мест , в развитых промышленные зоны или в курортно- туристической местности в сезон. Там где нет работы - квартиры не снимают. А что касается сдачи драгметалла в селе - то можно сдать в ломбард. Потери не так уж велики. Продать золото на много легче чем, домик, хату - квартиру. И если речь о сельской местности - то акции и крипту тем более трудно продать в сельмаге.Ни недвига , ни акции , ни крипта вам не датут гарантированную прибыль. А золото даст. Но возможно лет через 20....... Думаю это будет на много быстрее - но риск золота таков, что прирост может случиться не скоро. Риск других , предложенных вами "инвестиций" в том, что они могут превратиться в пыль через 10 лет ( наш жилой фонд уже давно пережил свой срок годности, и повсеместно идет перепланировка с последующим обвалом стен, эти вложения могут совсем разрушиться, исчезнуть или просто приносить убытки. kalinavalera1

Повідомлень: 4928 З нами з: 07.05.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 вер, 2019 20:56 Господа, а что это за интересные объявления в "заявках физлиц" о покупке золотых слитков по 47-50 гривен за грамм? По объявлениям не покупал, но "зацепил" взглядом на баннере и пошёл почитать. Так их там много таких. M-Audio Повідомлень: 1651 З нами з: 23.03.11 Подякував: 261 раз. Подякували: 254 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1968196919701971 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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