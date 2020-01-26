Волгарь написав:Отсюда и устойчивый рост, который продлится еще пару лет. По этому КТО УСПЕЛ-ТОТ И СЪЕЛ (укупит Газпром по 250 пока он не стал 500 или Сбербанк по 260 пока не 320).
Что-то устойчивого роста вашего хваленого Газпрома не наблюдается... Наоборот, акции газового монополиста стали одними из аутсайдеров среди "голубых фишек" последних дней. Теплая зима и рост предложения газа от конкурентов привели к резкому сокращению поставок на европейский рынок и падению цен на топливо. Российская компания терпит огромные убытки и вынуждена продавать часть газа самой себе. За 6 дней капитализация газового гиганта рухнула на 7%. Как пишет "КоммерсантЪ", борьба между "Газпромом" и поставщиками сжиженного газа за долю рынка уже привела к падению стоимости газа до самого низкого уровня за десятилетие. По прогнозам аналитиков, к лету цены могут упасть ниже $100 за 1 тыс. куб. м. Тогда экспорт "Газпрома" станет убыточным.
Тю. ну вы же серьезный человек. Коненчо сейчас газа переизбыток, Газпром борется на долю рынка. Ну будет чуть убыточным. и что. Долго это пролится не может. Убер и Тесла вообще прибыли не прказывают, стоимость акций видели? У Газпрома я думаю все отлично! я бы прикупил. но после просадки. которая все тки в этом году должны быть существенная. Но я правда и газа прикупил, но уже в Бумажном убытке по факту на 8 %
Shummi написав:Тю. ну вы же серьезный человек. Коненчо сейчас газа переизбыток, Газпром борется на долю рынка. Ну будет чуть убыточным. и что. Долго это пролится не может. Убер и Тесла вообще прибыли не прказывают, стоимость акций видели? У Газпрома я думаю все отлично! я бы прикупил. но после просадки. которая все тки в этом году должны быть существенная. Но я правда и газа прикупил, но уже в Бумажном убытке по факту на 8 %
Shummi написав:Тю. ну вы же серьезный человек. Коненчо сейчас газа переизбыток, Газпром борется на долю рынка.
Ну и пускай борется. Попутного ему ветра.... Вот слова Волгаря: Отсюда и устойчивый рост, который продлится еще пару лет. Каких там пару лет... Нет там никакого устойчивого роста. Это всё хотелки. Сейчас газа в мире полно, а будет ещё больше, так как уже завершаются многие проекты по введению новых мощностей СПГ. В основном в США и в Азии.