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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2106210721082109
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:55

  Astacus написав:Тк для человека, понимающего, что он умеет сам по себе создавать добавленную стоимость становится доступна истинная свобода, и золото занимает естественное место на своей орбите, тк страх сохранить нажитое перестанет быть центром "галактики". Когда меняется восприятие, то золото просто становится одним из множества объектов в генерируемых интеллектом бизнес-схемах.

Ну, отдайте нажитое дяде, в чем проблема.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:59

  VitaliyN написав:наблюдательный
Госдолг имеют практически все государства!
у Японн он два десятка лет больше 200%, И что ??? Йена является одной из резервных валют.

И что в этом хорошего?
1. По долгам нужно платить процент. 15,6% всех доходов федерального
бюджета в Японии идет на уплату только процентов по гос. облигациям
2. В Японии внутреннй долг намного больше, чем внешний. А по нему можно платить иеной..
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:06

  наблюдательный написав:
  vladus17 написав:Я бы им посоветовал просто иногда включать башку, вместо того что бы мыслить как пещерный человек.

Ваше мнение вроде как никто и не спрашивал. Оно и так тут всем известно.
Зачем же вы, такой прогрессивный, свои объявы о покупке на всех столбах развесили? Лошков ищите? Ну так вы не далеко от них ушли...
Сейчас за своего золотого орёлика подняли бы неплохие деньги...
Говорил же вам, не торопись.... :D :D :D

Здесь форум, где все общаемся. Если вас интересует общение 1на1 можете перейти в личные сообщения.
Я много раз и вашего мнения не спрашивал, но вы мне почему то решили за нужное ответить.

Если вы думаете что если бы я продал орленка посже и заработал на 100$ больше то это что то бы поменяло, то вы явно недооцениваете мои обороты по драг мет.

Я никого не ищу. А покупаю металл по конкурентно-способной цене, и так же продаю.
При любом курсе, при любой погоде. Отстегиваю свои 2%.

А Лошок, по моему, это тот кто купил на хаях и ждет когда разбогатеет. Не буду тыкать пальцами , и так знаем кто :mrgreen:
Востаннє редагувалось vladus17 в Нед 29 бер, 2020 23:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:07

  VitaliyN написав:наблюдательный
Госдолг имеют практически все государства!
у Японн он два десятка лет больше 200%, И что ??? Йена является одной из резервных валют.

У них хоть торговый баланс положительный и долг тот стоит уже 15 лет на одном уровне к ВВП, а в США за это время вырос более чем вдвое.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:17

  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:
  vladus17 написав:Я бы им посоветовал просто иногда включать башку, вместо того что бы мыслить как пещерный человек.

Ваше мнение вроде как никто и не спрашивал. Оно и так тут всем известно.
Зачем же вы, такой прогрессивный, свои объявы о покупке на всех столбах развесили? Лошков ищите? Ну так вы не далеко от них ушли...
Сейчас за своего золотого орёлика подняли бы неплохие деньги...
Говорил же вам, не торопись.... :D :D :D

Здесь форум, где все общаемся. Если вас интересует общение 1на1 можете перейти в личные сообщения.
Я много раз и вашего мнения не спрашивал, но вы мне почему то решили за нужное ответить.

1. Я вопрос задал не всем, а конкретному человеку.
2. Ведите себя адекватно, и получите такое же отношение к себе.
Если с чем-то не согласны, то толково аргументируйте, если сможете.
А если считаете что тут нет мозгов, и собрались пещерные люди, то что вы тогда делаете в обществе этих дикарей?
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 00:59

  наблюдательный написав:Есть класс людей, имеющий свободные деньги. Например, полученное наследство. Эти люди не могут и не хотят заниматься бизнесом. Хранить деньги в банках под 0,1% они тоже не хотят.
Акции и недвига тоже не для них...Остаётся матрас или золото....
Что вы им посоветуете?


Для всех я не дам совет в силу непонимания суммы "свободных денег" и что это за люди, это ж все индивидуально очень, да и я не финансовый консультант. Я знаю достаточно близко не так много людей у кого большие миллионы или десятки миллионов долларов таких свободных средств и чтобы с ними можно было бы обсудить их инвестиции. Из близких знакомых наиболее интересны в этом отношении, пожалуй, британский инвестбанкир, который уже давно на пенсии и бывший замминистра одной из союзных республик. Оба уже в возрасте. У обоих есть чему поучиться. Они очень продуманно инвестируют, с большим горизонтом планирования. Приличная часть инвестиций в сельхозземли. Знаю одного долларового миллиардера (даже в кеше, не считая стоимости бизнесов), - до него нам всем расти и расти в части бизнеса и политики, но сам я бы от такой жизни отказался не раздумывая, т.к. он точно не переписывался бы сейчас на этом форуме, даже сидя в карантине, а у меня всегда есть свободное время - он, кстати, этот кризис предсказал, кажется, в декабре 2018 и готовился к нему очень тщательно заранее. Но у него инвестиции именно в реальные секторы бизнеса.
У большинства моих знакомых - это уровень сотни тысяч, максимум миллионы долларов. Знаю и тех, кто спустился с многомилионного уровня до ... неловко писать даже.
Но они ВСЕ сами заработали эти средства и знают им цену. Несмотря на это многие из них инвестируют регулярно появляющиеся у них доходы кое-как, часто не очень удачно.
поэтому мне трудно представить человека с деньгами, которому еще и "религия" не позволяет развиваться как инвестор, чтобы он не остался в итоге без этих средств. Таких примеров - масса, когда погибал или умирал кормилец, а дети, жена, родственники не обладали соответствующими талантами и разумением, чтобы хотя бы сохранить нажитое и возвращались к разбитому корыту - это тоже очень близко знакомо.

Как я уже писал - деньги обязывают каждого - это инструмент для производства, обмена и распределения материальных ценностей и им нужно уметь пользоваться, либо сознательно отказаться от него - сейчас модно заниматься благотворительностью. Поэтому если получивший в наследство крупную сумму сумеет обучить детей и передать им в управление капитал, то - считай, повезло. До этого момента желательно часть законсервировать в золоте, здесь вы правы. Часть инвестировать в корзину диверсифицированных инвестиций с помощью профессионала, но не передавая никому эти деньги в непосредственное управление.
Astacus
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 03:17

  Astacus написав:Часть инвестировать в корзину диверсифицированных инвестиций с помощью профессионала, но не передавая никому эти деньги в непосредственное управление.
начиная с какой суммы становится выгодно привлекать проффесионала для управления инвестициями?
Diman
 
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