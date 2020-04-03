Richi написав:Вы не уникальны, данным вопросом задаются многие. Кто-то находит ответ, кто-то пытается основываться на своё восприятие и ощущения. Мне повезло, я нашёл ответ- ближайшие 2 года нихрена не делаю. Теперь и Вам повезло, т.к. Вы знаете ответ, но Вы им не воспользуетесь потому, что я пришёл к этому через долгие поиски, а Вы получили ответ сразу.
Пожалуй, стратегия "нихрена не делаю" в среднесрочной перспективе, на данном этапе имеет место быть, с единственной лишь оговоркой - у вас минимум бумаги и наличиствует золотой запас.
Ну, как минимум ... 70% в наличности, 30% в золоте. Наличность оставил, чтобы через 2 года начать заходить в ценные бумаги и недвижимость. Лимит по золоту и так не много перебрал, наверно хватило бы и 20%, но сейчас смотрю, что начинается творится в мире и уже начинаю сомневаться.
swan forever написав:Мрачно как всё... Я надеялся, и продолжаю, шо падение в конце этого года закончится....
Крупнейший инвест.банк и финансовый монстр США Morgan Stanley уже не ожидает возвращения к нормальной жизни до конца 2021 года.. По его прогнозам потери рабочих мест могут составить почти 40 миллионов во 2-м квартале, что приведёт к росту уровня безработицы до 25%, и ожидает массивный обвал ВВП на 38%...
In a report from Morgan Stanley's the bank has not only surpassed both Goldman and JPMorgan in sellside gloom for how bad the Q2 depression will be, now expecting a massive 38% collapse in GDP, but more troubling for all those who believe the economy will recover overnight with a snap of the fingers, Morgan Stanley now sees "a shallower rebound in 3Q, and we do not see activity returning to its pre-virus level until the end of 2021." In our bear case scenario, job losses amount to almost 40 million in 2Q, driving the unemployment rate up to 25%, and further economic weakness in 3Q20 leads the unemployment rate to drift up further to a peak of 28%,
Идея бизнеса в кризис. У меня здоровья на такое уже не хватит Купить дешево банк и заточить его под обслуживание теневого рынка (безымянные карты, беспроцентные переводы итп), подавая в массмедиа как "украинский revolut" с доработками в нужную сторону. К этому добавить специфически защищенный облачный сервис для ведения управленческого учета. Не знаю, правда, вообще сейчас возможна ли анонимность: мне недавно арестовали средства на революте в рамках борьбы с отмыванием и устроили неприятный допрос, хоть я уже давно играю по правилам. С другой стороны, это подтверждает неободимость новых систем финансовых, которым бы доверяли предприниматели свои оборотные средства. Приват чудит сильно, кто в курсе. Как вариант, в рамках позволенных лимитов нбу, вообще вывести часть расчетных операций за пределы Украины. Мелочевке этого бы хватило
Вопрос ко всем присутствующим, буду очень признателен за обратную связь: насколько привлекательной для вас была бы система, очень похожая на эту https://www.hardtofindhifi.com/avantgarde-duo-xd , только всего за 4-5 тыс евро уже за пару колонок и при этом активная (с усилителями класса А, с аппаратным dsp высокого класса). По звуку они сопоставимы, но моя учитывает, благодаря dsp, акустические параметры комнаты и место, где находится слушатель. Рупоры я печатал на больших промышленных 3д принтерах, что позволяет кастомизировать их вид под любой интерьер. Это не коммерческий проект изначально, а делал для себя в квартиру с круглым залом 60м. У знакомых, кто любит музыку и может себе позволить, или авангард или зингалли ценой от 10 до 50 тыс евро. так у моей системы звук сопоставим, но она активная и больше никаких усилителей не требует! даже лучше рупорный эффект ощущается, тк я сам рассчитываю рупоры и могу напечатать любую их форму. Детализация звука выше, чем в проф наушниках. С закрытыми глазами кажется, что перед тобой живой исполнитель. В европе немцы (маленькая семейная фирма) пробовала сделать рыночную модель практически один в один с моей самоделкой за 7-10 тыс евро, но не справились с задачей, я думаю по себестоимости при малом спросе. Мне ценно ваше мнение, средний класс в Украине готов платить хотя бы 4 тыс евро за пару колонок такого класса (что недалеко от их себестоимости)? Но для такой цены их нужно довольно много продавать,тк компрессионные драйверы и электроника там реально дорогие. Я не уверен, что вообще стоит этим заниматься, тк рынок очень маленький, но если попробовать, то взвешиваю, имеет ли смысл размещать производство в Украине из-за отсутствия потребителей продукции. Плюсы Украины только низкая стоимость производства и древесины (думаю, кроме 3д принтера или прессформ, делать рупора на cnc из дерева, а также лить из аккустического бетона).