|
|
|
Ринок банківських металів
|
+ Додати
тему
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
|
|14
|15612
|
|
|325
|217943
|
|
|16628
|6368081
|
|
|6
|2634
|
Сер 18 жов, 2017 19:45
jabba
|
|12
|3822
|
Суб 14 жов, 2017 13:44
jabba
|
|17
|14668
|
|
|2431
|1084675
|
|
|10
|3483
|
Чет 03 сер, 2017 21:48
jabba
|
|0
|1378
|
Пон 24 кві, 2017 08:39
val20
|
|5
|2868
|
|
|2
|1820
|
Суб 25 бер, 2017 20:41
hno3
|
|18
|13474
|
|
|8
|3514
|
|
|8
|4723
|
|
|391
|106020
|
|
|2
|2598
|
|
|74
|35236
|
|
|1
|1851
|
Чет 05 січ, 2017 13:28
jabba
|
|4
|2644
|
|
|94
|30736
|
|
|7
|2474
|
|
|1
|1597
|
Нед 13 лис, 2016 13:05
Akuji
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
|
НОВОСТИ, БАНКОВСКИЕ МЕТАЛЛЫ
реклама
|