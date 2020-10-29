Додано: Чет 29 жов, 2020 01:20

hxbbgaf написав: Alex2007 написав: Главное по дороге по встревоженному Подолу не наткнись при этом на свою Марусю Звиробий или Стерненка, которые у тебя эти песо как ни в чем не бывало заберут на нужды волонтеров и активистов, а также на цели "построения новой монетарной системы Украины", а тебя побьют. Занавес Главное по дороге по встревоженному Подолу не наткнись при этом на свою Марусю Звиробий или Стерненка, которые у тебя эти песо как ни в чем не бывало заберут на нужды волонтеров и активистов, а также на цели "построения новой монетарной системы Украины", а тебя побьют. Занавес

Ватан, ты бредишь. Что они у тебя забрали? Грабили людей в основном козицинские путлеровские казачки и прочее отребье, которые путлер пригнал на Донбасс заниматься терроризмом. Ватан, ты бредишь. Что они у тебя забрали? Грабили людей в основном козицинские путлеровские кзачки и прочее отребье, которые путлер пригнал на Донбасс заниматься терроризмом.

Буду краток.У меня они ничего не брали, еще этого не хватало.Но если вдруг начнется очень большой шухер с долларом и золото, песо или шекель будет в цене, то даже о своих соседях и знакомых, о ком вы думали хорошо, можете очень сильно разочароваться. Потому что грабежи и мародерство во всем мире возрастут в разы. И лучше чтобы с главной резервной валютой было все нормально.